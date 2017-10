„Eduard Martin a vrut să-mi ofere bani ca să renunţ la candidatura mea”

Florea Constandin, candidatul PD-L la Techirghiol:

„Eduard Martin a vrut să-mi ofere bani ca să renunț la candidatura mea”

Competiția electorală se anunță extrem de tensionată la Techirghiol, acolo unde, în turul doi al alegerilor se confruntă democrat-liberalul Florea Constandin și penelistul Adrian Stan. „Liberalii nu ne vor bate niciodată” Candidatul PD-L la Primăria Techirghiol, democrat-liberalul Florea Constandin, se declară încrezător într-o victorie „numai în condițiile în care frauda electorală a contracandidatului liberal nu va mai continua”. El îl acuză astfel pe Adrian Stan că „a luat 1.330 de voturi, dar, din astea, opt sute sunt cumpărate”. Totodată, Constandin a subliniat că făcut o sesizare, încă din primul tur al alegerilor, la Biroul Electoral Județean, prin care contesta „modul în care au fost ștampilate buletinele de vot” și că „liberalii au cărat, în ziua alegerilor, cu mașinile lor, oameni la secțiile de votare”. Marea problemă a lui Florea Constandin în cursa pentru turul doi nu a fost însă adversarul său direct, ci… PSD, care s-a oferit să-l cumpere, la propriu. „Eduard Martin (n.r. – președinte PSD Techirghiol) m-a considerat un copilaș de la țară atunci când a vrut să-mi ofere bani ca să renunț la candidatura mea. Ăsta a fost scopul lui, și asta pentru că are niște interese de sute de mii de euro cu firma Polaris la noi în localitate. Însă a fost surprins să constate că mai există și oameni verticali. Evident că am refuzat propunerea”, a afirmat candidatul PD-L. Cu toate acestea, Constandin susține că „alegătorii din localitate sunt cu PD-L-ul”. „Noi suntem preferații electoratului! Iar dacă sistemul fraudei va fi sistat, avem toate șansele de câștig. Am dus și ducem în continuare o campanie electorală luminoasă, bazată pe proiecte”, a declarat el cu privire la așteptările celui de-al doilea tur de scrutin. Cât despre proiectele prioritare pe care le propune în eventualitatea unui mandat de primar, Florea Constandin a amintit: „realizarea unui parc turistic balneoclimateric, care să cuprindă toate dimensiunile ce țin de cultură, distracție, agrement și sănătate, rezolvarea problemelor de infrastructură, dar și construirea unei baze de tratament balnear cu o capacitate de o mie de locuri, dar care să nu ofere și spații de cazare, și asta în scopul încurajării inițiativei private, în ideea construirii de hoteluri Liberalul Adrian Stan are susținerea PSD „De cealaltă parte, aspirantul PNL la fotoliul de primar al urbei, Adrian Stan, respinge vehement toate acuzațiile aduse de Constandin. „Eu susțin o campanie fundamentată prin proiecte și, în pofida acestui fapt, sunt atacat exclusiv cu minciuni. Mai mult decât atât, am fost singurul candidat care a și explicat, în platforma program, cu ce finanțare îmi doresc să pun în aplicare măsurile propuse”. Adrian Stan, în prezent vicepreședinte al ADS București, consideră că atacurile contracandidatului său democrat-liberal sunt, de fapt, „o reacție disperată venită ca urmare a faptului că și-a mințit electoratul că va lua mandatul încă din primul tur”. Liberalul Stan cataloghează campania actuală drept „o minciună, o împroșcare cu mizerii” la adresa lui. El declină acuzațiile care i se aduc, fiind de părere că astfel de gesturi nici măcar nu trebuie luate în considerare. Cu privire la proiectele pe care le va iniția, în calitate de primar, în eventualitatea unei victorii, Stan a menționat, asemenea contracandidatului său, reabilitarea infrastructurii, dar și realizarea unui debarcader lângă lacul Techirghiol și a unei grădini botanice. De asemenea, Stan spune că se bucură în turul doi de sprijinul social-democraților. „Plec în al doilea tur cu zece consilieri locali: cinci liberali și cinci pesediști care mă susțin. Componența CL Techirghiol presupune, pe lângă aceștia zece, patru mandate de consilieri pentru PD-L și unul pentru UDTTMR”, a mai declarat el. Nu în ultimul, penelistul a subliniat că speră la o reușită mai ales că, în conformitate cu declarațiile lui, „lumea și-a dat seama și a înțeles cine trebuie să fie primar”, fapt pentru care îl susține.