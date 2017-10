Economia a intrat în zodia impozitului forfetar

Conform hotărârii de guvern publicate în Monitorul Oficial, la sfârșitul lunii trecute, se introduce un nou tip de impozit fix pentru toate categoriile de societăți comerciale, calculat în funcție de veniturile totale anuale, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent. Cine plătește? În cazul în care impozitul pe profit datorat este mai mic decât 5% din veniturile totale obținute, persoanele juridice care desfășoară activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, nu vor mai plăti impozitul pe profit, ci doar un impozit minim de 5% din veniturile anuale. Pentru celelalte categorii de firme, dacă impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului forfetar, întreprinzătorii vor plăti doar tranșa impozitului minim. Calcule și iar calcule Astfel, sumele corespunzătoare impozitului minim sunt următoarele: r pentru venituri totale anuale între 0 și 52.000 lei, impozitul minim anual este de 2.200 lei, r pentru venituri totale anuale între 52.001 și 215.000 lei, impozitul minim anual este de 4.300 lei, r pentru venituri totale anuale între 215.001 și 430.000 lei, impozitul minim anual este de 6.500 lei, r pentru venituri între 430.001 și 4.300.000 lei, impozitul este de 8.600 lei, r pentru venituri între 4.300.001 și 21.500.000 lei, impozitul este de 11.000 lei, r pentru venituri între 21.500.001 și 129.000.000 lei, impozitul este de 22.000 lei, rpentru venituri de peste 129.000.001 lei, impozitul forfetar este de 43.000 lei. Întreprinzătorii care plătesc impozitul pe profit pe trimestru trebuie să facă ceva mai multe calcule. Pentru a stabili o tranșă trimestrială, se împarte cuantumul anual stabilit de pe urma veniturilor totale din anul precedent la numărul trimestrelor dintr-un an și se compară cu impozitul pe profit. Dacă impozitul pe profit este mai mic, se plătește doar impozitul forfetar aferent trimestrului respectiv. Datorită faptului că hotărârea a intrat în vigoare pe 1 mai 2009, în cazul celui de-al doilea trimestru al anului 2009, se vor lua în calcul doar două luni (mai și iunie), pentru a calcula tranșa impozitului forfetar aferentă trimestrului doi. Există și excepții… Sunt exceptați de la plata impozitului forfetar, persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care își desfășoară activitatea în România într-o aso-ciere fără personalitate juridică, persoanele juridice străine care realizează venituri din proprietăți imobiliare situate în România, precum și persoanele fizice rezi-dente asociate cu persoanele juridice române. În plus, dacă societățile se declară inactive temporar la Registrul Comerțului, nu vor plăti impozitul forfetar. Dacă firma intră în inactivitate temporară în cursul anului, aceasta va fi obligată să calculeze impozitul minim de la intrarea în vigoare a noilor pro-ceduri, până la data în care înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului, cererea de inacti-vitate. Firmele care se înființează în acest an nu vor plăti impozitul forfetar, însă vor fi obligate să determine cuantumul impozitului pe profit. De asemenea, persoanele juridice care la data de 1 mai 2009 se aflau în inactivitate temporară și aceasta încetează în cursul anului 2009, nu vor fi obligate să calculeze impozitul minim pe profit, pe anul în curs. În schimb, noile societăți înfiin-țate ca urmare a operațiunilor de reorganizare (fuziune, divizare) intră sub incidența noilor proceduri.