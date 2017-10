Echipajul de pe „Windsor Ruby” împarte puntea navei cu şobolanii

Echipajul de pe „Windsor Ruby” împarte puntea navei cu șobolanii

În secolele XVIII și XIX, navigația fără rozătoare la bordul vapoarelor părea de neconceput. Șobolanii făceau parte din echipaje și nu pretindeau niciodată să fie debarcați. Preferau să treacă de pe o navă pe alta, când acestea erau acostate în porturi, decât să coboare la uscat. Dar cine ar mai putea concepe existența unor astfel de… marinari în secolul XXI? Și totuși... Ce mai carte de vizită! „Am văzut șobolani pe cargoul «Windsor Ruby» - afirmă Adrian Mihălcioiu, inspector ITF România. Echipajul îmi vorbise de prezența lor pe navă, dar m-am convins cu ochii mei că așa stau lucrurile.” „Windsor Ruby”, o navă de 141 metri lungime, sub pavilion Panama, a acostat în dana 46 B, în dana „Minmetal”, pentru a încărca 2.100 t de cherestea. Operatorul său este SKR Shipping, din Sry Lanka, iar charter, firma Cosmo Trade, din Grecia. Cargoul nu este la prima escală în portul Constanța, iar inspectorul ITF România are amintiri urâte despre ultima sa vizită, din iunie 2007. „Atunci, am dat un avertisment armatorului, pentru că nava, cu pavilion de complezență, nu avea un contract colectiv de muncă semnat cu ITF. La bord erau condiții de muncă și viață necorespunzătoare, iar salariile erau foarte mici. Starea lucrurilor nu s-a îndreptat de atunci și până în prezent.” În șlapi pe mările lumii Nava a revenit la Constanța și, în zilele de 7 și 8 octombrie, Mihălcioiu a făcut o inspecție „la sânge“. Constatările lui sunt cutremurătoare: „În pragul iernii, echipajul nu este dotat cu haine de lucru groase și încălțăminte adecvată. Oamenii lucrează în șlapi, în interiorul navei și pe punți. În cabine, nu există încălzire. Cargoul nu este dotat cu materiale igienico-sanitare, iar șobolanii mișună la bord. Navigatorii nu au primit avansul pentru salariile din lunile septembrie, octombrie și noiembrie. În plus, au fost nevoiți să suporte din propriile buzunare transportul cu avionul, pentru îmbarcare.” Situația echipajului se va schimba în urma acestei inspecții, afirmă Mihălcioiu. „Oamenii vor primi haine groase de iarnă, bocanci și mănuși, radiatoare pentru cabine, alimente și materiale igienico-sanitare. Se va acorda un avans salarial de 10.000 dolari, iar pe data de 9 octombrie 2007, ITF va intra în posesia unei scrisori de garanție pentru plata biletelor de avion și a concediilor de odihnă. De asemenea, va fi semnat un contract colectiv de muncă cu federația sindicală.“ O debarcare necesară Cargoul „Windsor Ruby” a fost construit în 1981. Aceasta înseamnă că, după criteriile Paris Memorandum, poate fi inclus în categoria navelor de risc înalt și ar trebui să se bucure de o atenție specială din partea Port State Control România. Potrivit Paris Memorandum, inspectorii PSC au obligația să constate dacă navele străine respectă standardele internaționale de siguranță, securitate și mediu, iar echipajele au condiții adecvate de viață și muncă. Oare, observațiile lor vor confirma constatările inspectorului ITF, iar nava va fi obligată „să debarce“ șobolănimea fără „carnet de marinar“?