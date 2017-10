Ea este amanta secretă a directorului CIA

Ştire online publicată Luni, 12 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

David Petraeus ar fi avut o relație amoroasă cu biografa sa, scriitoarea Paula Broadwell, în vârstă de 40 de ani, aceasta fiind vizată de o anchetă a FBI pentru că ar fi încercat să acceseze mailul directorului CIA, obținând acces la informații secrete, scrie presa americană.Potrivit „Fox News”, David Petraeus ar fi avut o relație cu scriitoarea Paula Broadwell, coautoarea biografiei intitulată „All In: The Education of General David Petraeus” („Totul aici: Educația generalului David Petraeus”). Surse citate de NBC au dezvăluit că relația extraconjugală a ajuns în atenția autorităților americane în cadrul unei investigații a FBI care o viza pe Paula Broadwell, suspectată că a încercat să acceseze mailul directorului CIA David Petraeus și obținând astfel informații clasificate.Conform unor oficiali din cadrul FBI, investigația care o vizează pe biografa Paula Broadwell nu va avea ca rezultat formularea de acuzații. David Petraeus nu a fost vizat deloc de investigație în calitate de suspect.David Petraeus și-a dat demisia din funcția de director al CIA - poziție pe care o deținea din anul 2011 - din cauza unei relații extraconjugale. Într-o scrisoare transmisă CIA, Petraeus, în vârstă de 60 de ani, spune că s-a întâlnit cu președintele SUA, Barack Obama, la Casa Albă și l-a rugat „să îi permită, din motive personale, să demisioneze din funcția sa”.„După ce am fost căsătorit timp de 37 de ani, am dat dovadă de o judecată extrem de precară și am intrat într-o relație extraconjugală”, a scris David Petraeus. „Un astfel de comportament este inacceptabil, atât pentru un soț, cât și pentru un lider al unei organizații ca a noastră”, a mai spus Petraeus.Barack Obama a transmis, într-o declarație oficială, că a acceptat demisia lui Petraeus, mulțumindu-i pentru activitatea sa la CIA și pentru că a condus trupele americane în Irak și Afganistan.Demisia lui Petraeus, bruscă și neașteptată, pare să pună capăt carierei publice a unui om care a jucat un rol-cheie în războiul din Irak. Decizia riscă să conducă la o perioadă de instabilitate în cadrul Agenției Centrale pentru Informații, care se confruntă cu reduceri bugetare și cu critici după moartea ambasadorului SUA, Chris Stevens, ucis la consulatul din Benghazi (Libia).v v vPotrivit unor surse din cadrul serviciilor de informații, Michael Morell, directorul-adjunct al CIA, va prelua interimatul funcției de director-general. Morell a deținut interimatul și după plecarea fostului director CIA, Leon Panetta.