Dwayne Johnson este cel mai bine plătit actor din lume

Ştire online publicată Vineri, 26 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Revista Forbes a publicat joi clasamentul actorilor care câștigă cel mai mult din rolurile de pe marele și micul ecran și de această dată în fruntea listei se află Dwayne Johnson, scrie 20minutes.ch, citate de Agerpres.Actorul de 44 de ani, cunoscut mai degrabă sub numele "The Rock", a câștigat 64,5 milioane de dolari într-un an, fiind cel mai bine plătit din lume. Fostul wrestler profesionist l-a detronat pe Robert Downey Jr, care s-a clasat pe primul loc trei ani la rând."The Rock" se afla de abia pe locul al 11-lea în clasamentul alcătuit pentru perioada iunie 2014 — iunie 2015, cu 31 de milioane de dolari, însă, datorită filmelor "Fast and Furious 8" și "Baywatch", a fost propulsat pe primul loc al clasamentului realizat de revista americană.Prin comparație, Jennifer Lawrence, care a rămas în acest an actrița cea mai bine plătită din lume, a obținut "doar" 46 de milioane de dolari.Pe locul doi pe podium se află în acest an un actor expert în arte marțiale, Jacky Chan, cu 61 de milioane de dolari, urmat de Matt Damon (55 de milioane), Tom Cruise (53 de milioane) și Johnyy Depp (48 de milioane).Primii zece actori cei mai bine plătiți însumează în acest an 456,5 milioane de dolari, în timp ce primele zece actrițe totalizează 205 milioane de dolari, potrivit revistei Forbes, preluată de 20minutes.ch.