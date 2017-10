Duţu asmute partidele politice pe Mazăre

Duțu asmute partidele politice pe Mazăre

După ce s-a tras linie alegerilor euro-parlamentare și s-au numărat procentele, președintele PD Constanța, Stelian Duțu, invită PLD, PNG și PNL la „o colaborare deschisă și corectă” pentru pregătirea alegerilor locale de la anul. Democrații spun că scrutinul pentru euro-parlamentare a demonstrat că dominația echipei Mazăre în județul și municipiul Constanța se apropie de sfârșit, însă, pentru a câștiga primăria este nevoie de o colaborare între toate partidele. Așa că Stelian Duțu cheamă PLD, PNG și PNL să își dea mâna cu pediștii pentru a-l învinge pe Mazăre. Democratul face apel chiar și la PNL-iști, subliniind că obiectivul ambelor partide este să învingă PSD. „Ne dorim la nivel județean o colaborare cu PNL. Obiectivul nostru și al liberalilor este să învingem PSD și putem face acest lucru împreună. Mai sunt membri capabili în PNL Constanța care ar trebui să le dea o palmă celor doi, trei lideri care se întâlnesc pe ascuns cu PSD”, a declarat Stelian Duțu. Președintele democrat este convins că social-democrații nu vor câștiga mai mult de 25 de localități mici din mediul rural, a căror populație nu depășește 15% din cea a județului. Duțu spune că PD va susține în turul doi „orice candidat, de la orice partid, care va reuși să convingă că este o alternativă la Mazăre”. „Orice competitor care va intra cu Mazăre în turul doi va avea sprijinul nostru”, a declarat el. În viziunea liderului democrat, cele patru partide anti-Mazăre ar trebui să nu se atace reciproc, să se consulte periodic, să informeze populația asupra riscului ca echipa Mazăre să rămână la cârma județului, să se protejeze în secțiile de votare de fraude. De asemenea, partidele trebuie să sprijine candidatul care va intra în turul doi cu Mazăre, indiferent din ce formațiune provine el. Mazăre nu e bau-bau pentru PNL Coaliția lui Duțu s-a născut moartă. Propunerea de colaborare împotriva lui Mazăre a fost, rând pe rând, respinsă de toți ceilalți lideri politici. Liberalul Victor Manea, secretar coordonator al organizației județene, a declinat indirect oferta venită din partea lui Duțu. Manea susține că liberalii sunt dispuși la o colaborare în ceea ce privește „proiectele de dezvoltare a Constanței, nu împotriva unei persoane“. Liberalul consideră că o astfel de colaborare nu ar face decât să i se acorde o atenție prea mare actualului edil care, cel puțin pentru el, „nu este un bau - bau”. „Mie nu îmi inspiră o teamă foarte mare“, a completat Manea care crede că „Mazăre nu va mai fi ales anul viitor în funcția de primar”. În ceea ce privește susținerea contracandidatului care va intra în turul doi alături de Mazăre, Manea ne-a declarat: „Va conta foarte mult persoana care va rămâne în cursă, și nu partidul“. PLD spune „pas” Nici președintele PLD Constanța, Mircea Iustian, nu pare foarte încântat să dea mâna cu PNL sau PNG, nici chiar „de dragul” lui Mazăre. Cu o zestre de aproape 17 procente în municipiul Constanța, liberal-democrații se află în poziția de a-și face propria strategie pentru alegerile locale de la anul. „Noi avem un protocol de cola-borare cu PD. Cu celelalte partide nu avem nicio înțelegere, iar eu cred că este suficient, deocamdată, doar protocolul cu democrații”, a declarat Iustian. Liderul PLD spune că astfel de coaliții se fac după turul întâi de scrutin și că nu se pune problema unei extinderi a colaborării și cu alte partide. „Singura noastră colaborare este cu PD. Nu o extindem mai departe. E dreptul lor să colaboreze și cu alte partide, însă noi nu vom face coaliții și cu alte par-tide”, a mai precizat Mircea Iustian. PNG are alte priorități Deși nu a trecut pragul electoral, Stelian Duțu spune că are încredere în PNG că va depăși 5 procente în alegerile locale de la anul. De aceea a și inclus partidul lui Becali în această coaliție la malul mării. Președintele PNG Constanța, George Măndilă, refuză însă să se gândească sau să ia în seamă vreo astfel de propunere. „Nu este un subiect de prim-plan pentru noi, așa că nu discutăm o astfel de coaliție. Susținerea unui candidat în turul doi este o chestiune despre care putem discuta în momentul în care îl vom cunoaște. E prea devreme pentru astfel de alianțe, din moment ce nici un partid nu și-a stabilit candidatul pentru primărie. Pe cine să susțin?”, a întrebat retoric George Măndilă. PD amână candidatul la Primăria Constanța pentru 2008 Întrebarea ridicată de liderul PNG Constanța i-a fost adresată și președintelui PD, Stelian Duțu. Se vorbește de coaliții, de susținere pentru candidați, însă niciun partid nu și-a prezentat candidatul care să lupte împotriva lui Mazăre. În luna august, liderul PD atrăgea atenția democraților de la municipiu că întârziaseră foarte mult cu anunțarea candidatului pentru Primăria Constanța. Lunile au trecut, anul se apropie de sfârșit, iar PD tot nu are candidat. Acum, Duțu a anunțat că partidul are timp până în februarie 2008 pentru a-și prezenta omul care va concura pentru șefia administrației locale. Iar timpul nu mai este așa presant. Aceeași problemă este valabilă la toate celelalte formațiuni care vorbesc de Primăria Constanța și înfrângerea lui Mazăre.