După analiza contestațiilor, în semifinala națională Eurovision a mai intrat o piesă

Televiziunea Română a anunţat lista semifinaliştilor Selecţiei Naţionale Eurovision Song Contest 2022, după închiderea sesiunii de contestaţii. Lista semifinaliştilor Selecţiei Naţionale Eurovision Song Contest 2022 a fost completată cu încă o piesă, după analiza contestaţiilor depuse. Conform regulamentului, artiştii au avut posibilitatea să depună contestaţii în termen de maxim 24 de ore de la finalul jurizării din etapa preselecţiei, relatează News.ro.Organizatorii au primit patru contestaţii: E-an-na - „Malere”; Renate Grad - „Still alive”; SAVE - „Deep water”; Ioana Popescu - „Between two rains”.Comisia de analiză a contestaţiilor este formată din Cristian Faur, preşedintele juriului Selecţiei Naţionale, Liana Elekeş şi Gabriel Scîrleţ, regizori muzicali cu o îndelungată experienţă la Eurovision.La finalul analizei contestaţiilor, Comisia a decis ca piesa „Malere”, interpretată de E-an-na, să intre în semifinala concursului naţional. Celelalte trei contestaţii au fost respinse.Totodată, Alex Parker & Erik Frank & Bastien au decis să retragă piesa „Best of me”, Erik Frank aflându-se în imposibilitatea de a se deplasa în România pentru concurs. În locul piesei „Best of me” va intra în concurs melodia „All this love”, interpretată de Alex Parker & Bastien. Piesa „All this love” întrunise, iniţial, punctajul de calificare în semifinale, însă nu fusese admisă întrucât, conform regulamentului, un artist nu poate intra în concurs cu două piese.Ediția cu numărul 66 a Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022.În cursa pentru un loc în finala Selecției Naționale au intrat 46 de piese. Semifinala va avea două etape și se va încheia pe 12 februarie, cu un show tv, în direct și în exclusivitate la TVR.