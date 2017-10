După 350 de ani s-a aflat cine a fost omul cu masca de fier

Luni, 09 Mai 2016

Misterul identității omului cu masca de fier, personaj istoric devenit celebru datorită lui Alexandre Dumas, a fost elucidat după mai bine de 350 de ani, conform concluziilor publicate într-o nouă carte de Paul Sonnino, profesor de istorie la Universitatea California din Santa Barbara, conform Live Science, preluat de Agerpres.Omul cu masca de fier a fost un deținut al temutei închisori pariziene Bastilia dar și al altor închisori franceze. Arestat în 1669, el a rămas închis timp de peste trei decenii până la moartea sa în 1703. Identitatea sa a rămas atât timp un mister pentru că pe întreaga perioadă în care a fost închis a purtat o mască. Povestea lui a fost popularizată și în filmul din 1998 "The Man in the Iron Mask", cu Leonardo DiCaprio în rolurile principale.Misterul identității omului cu masca de fier a rămas de nepătruns chiar și pentru celebrul filosof francez Voltaire și pentru scriitorul Alexandre Dumas. Istoricii au infirmat teoria lansată de Voltaire și Dumas conform căreia în spatele măștii s-ar fi ascuns fratele geamăn al regelui Soare Ludovic al XIV-lea."Ei (istoricii) au ajuns la concluzia că numele omului mascat era Eustache Dauger și că acesta purta masca doar ocazional, iar atunci când purta o mască aceasta era făcută din catifea și nu din fier", susține Sonnino. "De asemenea, suntem aproape sigură că acest personaj era un valet. Ceea ce nu au reușit ei să afle însă este în slujba cui se afla și din ce motive a fost ținut sub o pază atât de strictă un timp atât de îndelungat", a adăugat el.În cartea sa, "The Search for the Man in the Iron Mask: A Historical Detective Story" (Căutarea omului cu masca de fier: O poveste istorică pentru detectivi), Sonnino își poartă cititorii printr-o serie de documente istorice și corespondențe privindu-l pe deținut și informațiile istorice despre acesta.În cercetarea sa, Sonnino a ajuns la concluzia că Eustache Dauger a fost valetul trezorierului cardinalului Mazarin, prim-ministru a Franței la începutul domniei lui Ludovic al XIV-lea. Mazarin a acumulat o avere imensă, iar Sonnino este de părere că valetul a fost închis pentru că ar fi cunoscut faptul că o parte însemnată din această avere ar fi fost furată."Am reușit să determin faptul că Mazarin a furat o parte din averea sa uriașă de la fostul rege al Angliei (Carol I Stuart decapitat după ce a pierdut războiul civil împotriva forțelor parlamentare conduse de Oliver Cromwell). Dauger probabil că nu și-a ținut gura când a trebuit. El a fost informat atunci când a fost arestat că dacă își va dezvălui identitatea va fi imediat ucis", conform lui Sonnino.Întrebat de ce crede că acest mister a persistat atât de mult timp, Sonnino a răspuns că povestea acestui personaj a devenit rapid o legendă, iar unii istorici s-au făcut "vinovați" că nu au vrut să distrugă această legendă și au căutat să păstreze dimensiunea sa "antiseptică, moralizatoare și sensibilă"