Concluzia scandalului „erotism în biserică“:

„Dumnezeu să-i ierte!“

„Sunt niște obsedați sexual“, „cică pentru ei e sex divin“, „nu e un film profesionist“ au fost cuvintele care au răsunat ieri în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“ din Constanța, după ce cotidianul „Gardianul“ a publicat un articol referitor la filmarea unor scene fierbinți în două lăcașuri de cult din Constanța. Dacă spun preoții că e film de amatori, trebuie să îi credem S-au spălat pe mâini rapid: e filmat în afara bisericii, în urmă cu 6 ani. Pe de altă parte, reprezentanții Vicariatului, răspunzători pentru partea din film legată de „aventura“ din „Sf. Anton“, au dispărut ieri și s-au ascuns de mass-media. „Spațiul sacru, din interior, nu a fost pângărit în cazul Bisericii Ortodoxe“, arată Arhiepiscopia, răsuflând ușurată Un film pentru adulți, de unii catalogat chiar porno, de alții erotic, ba chiar și artă pură, realizat în lăcașuri de cult din Constanța, a ieșit la iveală după 6 ani. Ziariștii de la „Gardianul“ și-au asigurat ieri vânzarea tirajului, cu un subiect care, pe de o parte, pune în poziție de război MISA și biserica, iar pe de alta arată, de ce nu, că nimic nu este imposibil. Filmul, descoperit de ziariștii de la „Gardianul”, circulă pe site-uri din Danemarca și pe pagina Mișcării de Integrare în Absolut de la Copenhaga. Și tot ei au descoperit că protagonista filmului este o româncă adeptă MISA. Ieri, a fost o adevărată aventură să poți să prinzi un punct de vedere oficial al Arhiepiscopiei și Vicariatului, o bătălie pe un subiect fierbinte, dar care s-a terminat ca un „fâs”. Și asta pentru că, în primul rând, filmul „Secretele Seducției” a fost produs în 2001, iar preotul care slujea la acea vreme la Capela Militară a decedat cu ani în urmă. Nu ai pe cine să tragi de limbă. În plus, ancheta care a demarat imediat după mediatizarea cazului a arătat că până în prezent „nu există niciun argument care să ducă la concluzia unei complicități. În curtea bisericii, pe latura exterioară sudică, este o zonă în care abundă verdeața, astfel că cele două sau maxim trei persoane care au participat la filmare nu puteau fi observate cu ușurință de angajații parohiei. Din discuțiile purtate cu specialiști în domeniul cinematografiei rezultă că pelicula este realizată într-un mod mai puțin profesionist, în niciun caz nu poate fi vorba de o întreagă echipă care să asiste la filmare, iar timpul pentru realizarea materialului brut din care să se extragă cele câteva secvențe, nu poate depăși jumătate de oră”, arată prima poziție a Arhiepiscopiei Tomisului. Secvențe din film, luate la puricat, ieri, în fața altarului La orele prânzului, ieri, însă, chiar în fața altarului bisericii, s-a organizat o conferință de presă și s-a luat la puricat filmul. Părintele Eugen Tănăsescu, preot slujitor la această biserică și purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, ne-a explicat foarte clar că nu este un film profesionist și, în plus, atâta timp cât acțiunea nu se petrece în incinta bisericii, nimeni nu are nicio vină. „Este în exterior, domeniu public, deci era treaba gardienilor. Iar în 2001 este greu de verificat dacă se ocupa cineva de paza acestei biserici. Biserica nu poate face nimic în acest caz, nu este de competența noastră, alte autorități trebuie să se autosesizeze. Este însă o campanie de denigrare a bisericii, un atac la morala creștin - ortodoxă și e de condamnat atât gestul în sine, cât și ideea care a stat la baza unei astfel de pelicule. Nu știm cine este regizorul, dar așteptăm la un moment dat să iasă în față și să își ceară scuze pentru gestul său. Dumnezeu să-i ierte”, a declarat părintele Eugen Tănăsescu. MISA: „Nu suntem noi!“ Replica reprezentanților MISA a venit printr-un comunicat de presă postat pe site-ul organizației. Acesta neagă legătura dintre film și MISA, precizând că organizația se ocupă numai cu lecțiile de yoga și nicidecum cu producția de filme, de orice fel. Organizația susține că este vorba despre o încercare de influențare a opiniei publice și a magistraților înaintea procesului judecat de Tribunalul București. Acum trei ani, însă, la descinderile jandarmeriei în zeci de case din București și din mai multe orașe din țară - clădiri care aparțineau MISA, așa-numitele ashram-uri - au fost confiscate tone de casete, cărți, reviste pornografice și accesorii care se vând în sex-shop-uri. Vicariatul - „no comment“ Ieri, nu am putut afla însă punctul de vedere al Vicarului episcopal de Dobrogea. La sediu nu a fost de găsit, personalul instituției declarându-ne că monseniorul a plecat din oraș. „Rugăm ca punctul de vedere al Bisericii Catolice să fie disociat de cel al Bisericii Ortodoxe, întrucât spațiul sacru, din interior, nu a fost pângărit în cazul Bisericii Ortodoxe”, au arătat ieri reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului. „Dar pe vrăjitoarele de la mica publicitate nu le vedeți?“ Și în loc de concluzie redăm din conferința de presă de ieri cuvintele părintelui Eugen Tănăsescu: „Din ce în ce mai multă lume se folosește de imaginea bisericii pentru a câștiga audiență. Pe vrăjitoarele din anunțurile de mică publicitate nimeni nu le vede? Sunt îmbrăcate în călugărițe și spun că fac lucruri tămăduitoare! Și, în plus, în cazul filmului MISA, se folosește, la un moment dat, pe fundal, și imaginea bisericii din Costinești, lăcaș unde am avut nenumărate probleme cu yoginii. Este rândul autorităților în drept să se autosesizeze. Biserica ortodoxă nu are nicio implicare în acest caz. Să se caute în altă parte vinovații”.