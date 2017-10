DSK ar putea fi obligat să plătească daune morale şi materiale

DSK ar putea fi obligat să plătească daune morale și materiale

Reclamanta Nafissatou Diallo are dreptul să ceară despăgubiri morale și materiale fostului director general al FMI Dominique Strauss-Kahn, bănuit de viol, a făcut cunoscut avocatul acesteia.Conversația pe care camerista de la Hotelul Sofitel din New York a avut-o cu un deținut a doua zi după presupusa tentativă de viol demonstrează că Nafissatou Diallo nu dorește „să câștige bani în urma acestei afaceri”, a anunțat avocatul Kenneth Thompson. Reclamanta are dreptul a deschide propria acțiune într-un proces civil, a adăugat el.Thompson a revenit asupra unui element cheie în acest dosar, care a șubrezit poziția acuzării și a aruncat o umbră de îndoială peste motivația reală a cameristei originare din Guineea.La începutul lunii iulie, cotidianul american New York Times a in-format că, a doua zi după agresiunea a cărei victimă se declară, Diallo a vorbit la telefon cu un prieten încarcerat în Arizona, în urma unei afaceri cu droguri. „Acest tip (Dominique Strauss-Kahn) are mulți bani, știu ce fac”, ar fi spus Nafissatou Diallo, după cum susține publicația amintită.Diallo „nu a pronunțat niciodată cuvintele” ce i-au fost atribuite de New York Times, a subliniat Thompson la finalul unei întâlniri desfășurate la New York.