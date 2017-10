DSK a revenit în Franţa

DSK a revenit în Franța

Luni, 05 Septembrie 2011.

Fostul șef al Fondului Monetar Inter-național, Dominique Strauss-Kahn, și soția sa, Anne Sinclair, au sosit, ieri, pe aeroportul parizian Roissy, cu un avion al Air France venind din New York, informează AFP. Cei doi, care au ieșit rapid prin terminalul 2E, nu au făcut declarații. Încadrați de un important dispozitiv de poliție, ei au urcat apoi într-un Peugeot negru, care a părăsit incinta aeroportului.Cuplul a plecat, sâmbătă seara, din New York, cu zborul AF017, cu destinația Paris-Roissy Charles-de-Gaulle, după ce justiția din New York a renunțat, la 23 august, la orice urmărire penală împotriva fostului șef al FMI în dosarul în care era acuzat de agresiune sexuală.La 14 mai, Dominique Strauss-Kahn a fost arestat pe aeroportul JFK din New York, în avionul care urma să-l ducă la Paris, sub acuzația că a agresat sexual o cameristă a unui hotel din New York.