Drumul județean Medgidia - Tortoman – Siliștea, reabilitat în 12 luni de CJC

Președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, împreună cu Lucian Lungoci, administratorul special al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, au inaugurat, ieri, tronsonul de drum reabilitat, de pe DJ224 între localitățile Medgidia - Tortoman - Siliștea.







Lucrările de reabilitare au început în anul 2009, în urma semnării contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, însă au fost oprite.







„În anul 2016, acest proiect era blocat de mai bine de un an. Împreună cu Lucian Lugoci am reușit deblocarea acestuia și finalizarea lucrărilor în mai puțin de 12 luni. Eforturile au fost consistente, mai ales în contextul în care, în momentul în care am decis să deblocăm acest proiect, RAJDP era în insolvență. Printr-un management eficient, nu numai că am rentabilizat Regia, dar, iată, că se finalizează proiecte de infrastructură importante pentru locuitorii județului Constanța”, a declarat președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu.







El a mai spus că, pe acest tronson de drum, au fost turnate două straturi de covor asfaltic, au fost pietruite acostamentele, s-au refăcut podurile și terasamentele precum și marcajele și indicatoarele rutiere.







Prin reabilitarea segmentului Medgidia - Tortoman - Siliștea s-a urmărit creșterea capacității portante a sistemului rutier în corelare cu traficul actual și de perspectivă, creșterea vitezei de circulație a vehiculelor, precum și creșterea lățimii părții carosabile de la 6 m la 6,5 m.







Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 54 milioane de lei.







Tot ieri, președintele Consiliului Județean Constanța a efectuat o vizită de lucru la Stația de preparare asfalt de la Cuza Vodă.

„La preluarea mandatului această stație se afla în situația de a fi preluată de firma de leasing. Am considerat-o de importanță vitală pentru Regie și am reușit să o salvez prin plata a patru rate, în perioada septembrie - decembrie 2016. Ea poate fi numită și inima Regiei. Salvând stația de asfalt Cuza Vodă am început rentabilizarea RAJDP. Acum, este o stație funcțională, modernă, performantă și generatoare de venituri”, a mai declarat președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu.







El a mai adăugat că stația de preparare asfalt Cuza Vodă asigură necesarul pentru realizarea lucrărilor în județul Constanța la un preț mai mic decât cel de achiziție din surse externe. Aceasta produce mixturi asfaltice atât pentru Regie, cât și pentru vânzarea către terți.