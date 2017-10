Dramă în lumea muzicii. Un cunoscut cântăreţ s-a spânzurat

Dramă în lumea muzicii. Un cunoscut cântăreț s-a spânzurat

Luni, 06 Martie 2017.

Tommy Page, un cunoscut cântăreț și compozitor, a murit. Acesta ar fi fost găsit spânzurat în New York, SUA.Artistul avea 46 de ani. A devenit cunoscut grație hit-ului din 1990, "I'll Be Your Everything".Cauza morții nu a fost făcută publică de poliție, însă Tommy Page s-ar fi sinucis prin spânzurare, conform presei din SUA care citează prieteni apropiați ai artistului.În plus, Michael Musto, un cunoscut jurnalist american, a scris pe pagina sa de facebook că artistul se lupta de mai mult timp cu depresia, scrie realitatea.net