Dr. Albotă Popescu şi pacienta care-l acuză de malpraxis se ameninţă reciproc cu judecata

Dr. Albotă Popescu și pacienta care-l acuză de malpraxis se amenință reciproc cu judecata

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a convocat, ieri, medicii șefi de la Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie, după ce o tânără care a născut în data de 9 ianuarie l-a acuzat pe medicul Albotă Popescu că a pus în pericol viața copilului ei. În plus, femeia susține că medicul a consultat-o în timp ce era în stare de ebrietate și fuma. Copilul s-a născut mai mult mort decât viu - susține mama bebelușului, Ana Maria Stoica. Potrivit femeii, creierul micuțului nu a fost oxigenat corespunzător imediat după naștere și, din această cauză, medicii i-au spus că, pe viitor, copilul ar putea avea probleme grave. Mama copilului crede că toate problemele au apărut din cauză că medicul Albotă Popescu a folosit forcepsul la naștere. „Eu nu m-am prezentat la spital ca să nasc, ci pentru o simplă ecografie. Medicii au observat că am colul puțin deschis și mi-au provocat nașterea. Când m-au apucat contracțiile, m-au dus în sala de nașteri. Acolo, o jumătate de oră m-am chinuit să nasc și n-am putut. La ora 11 și jumătate noaptea am înțeles c-am născut, copilul a primit la naștere nota 1 și mi s-a zis că, dacă nu folosea forcepsul, mă pierdea și pe mine și pe copil acolo, că mie îmi bătea inima foarte încet, copilului la fel…”, povestește Ana Maria Stoica. Femeia susține că două zile n-a știut nimic despre copil Femeia spune că este nemulțumită că medicul nu a apelat la cezariană, pentru a-i aduce pe lume copilul fără probleme. „La ora 4 și jumătate dimineața, când m-am trezit din anestezie, mi-au dat o hârtie s-o semnez și am întrebat: «Pentru ce?» și mi-au zis că trebuie să semnez pentru că am născut. Cred că am tras o linie, că nici nu știam cum să țin pixul. Nici acum nu știu de ce am semnat. Au chemat-o pe soția medicului. Au spus: «Chemați-o pe soție, că el nu mai este în stare». Atunci m-am trezit cu ea lângă mine. Și ea și medicul Albotă Popescu fumau. Eram la reanimare, cu perfuzii. Medicul era beat, cred eu, pentru că mirosea, după felul cum vorbea… cu o mână mă controla și cu alta fuma”, continuă femeia. Ea susține că, în primele două zile, nu a aflat nimic de la cadrele medicale referitor la starea de sănătate a copilului abia născut. Ulterior, a aflat că micuțul are probleme. Micuțul este internat în prezent la Terapie Intensivă. Ieri, starea sa de sănătate se ameliorase. „Este ținut sub tratament, a început să-și miște mânuța pe care până acum nu o mișcase. Îi vor face tomografie la cap peste vreo două săptămâni, pentru că are probleme. Mi-au spus că e posibil să rămână cu anumite leziuni, să aibă anumite reacții”, ne-a spus mama copilului. Medicul spune că a procedat așa cum impunea situația Referitor la acuzațiile care i se aduc, medicul Albotă Popescu ne-a declarat că a procedat așa cum o impunea situația: „În timpul nașterii, craniul copilului era exact în vagin, a făcut bradicardie severă (n.r. - frecvență cardiacă mai mică de 60 de bătăi pe minut), tocmai de aceea s-a procedat la aplicația de forceps în interes fetal. Lucrez de 34 de ani, am făcut manevra asta de «n» ori, am avut gravide neurmărite de medici, nesupravegheate pe perioada sarcinii și a fost totul în regulă”, ne-a spus dr. Albotă. Referitor la faptul că Ana Maria Stoica îl acuză că era în stare de ebrietate și fuma în timpul serviciului, dr. Albotă a declarat: „Mama copilului poate să spună că aveam și coarne. Eu fac gărzile cu ușa deschisă, să știți. De la ora zece dimineața, până la șapte, am avut nouă nașteri. Îmi rezerv dreptul de a o da în judecată pentru calomnie”. De altfel, și mama copilului ne-a declarat că îl va acționa în judecată pe medic: „Nu pentru mine, ci pentru copilul meu. Eu o să mă refac, dar nu știu ce se va întâmpla cu bebelușul”, a spus Ana Maria Stoica. Femeia a precizat că a depus o plângere la poliție și va depune o sesizare de malpraxis și la Colegiul Medicilor Constanța. Anchetă la Spitalul Județean Conducerea Spitalului Județean nu a primit nicio sesizare din partea familiei Stoica. Ieri dimineață, medicii șefi de secție au fost convocați și li s-a cerut să facă un raport cu privire la acest caz. „Dimineața, mi-au comunicat că starea de sănătate a copilului este ușor ameliorată. Noi am solicitat un raport medical, care trebuie să consemneze și punctul de vedere al medicului curant. Vom primi și un raport administrativ. Vom discuta despre problemele medicale ale copilului de îndată ce vom avea aceste date”, a spus Bogdan Câmpineanu, directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Dr. Vlad Tica, șeful Clinicii de Obstetrică Ginecologie, ne-a declarat că și medicul Albotă Popescu a fost chemat pentru a-și spune punctul de vedere, dar, în momentul de față, el este în concediu medical. Dr. Albotă Popescu spune că, la două zile după ce pacienta sa a născut, a căzut și și-a rupt două coaste. Nu este pentru prima dată când medicul Albotă Popescu se află în atenția opiniei publice. În septembrie 2005, „Jurnalul Național” relata despre o femeie care a crezut timp de nouă luni că este gravidă, deși nu era așa. Potrivit articolului publicat de „Jurnalul Național”, medicul Albotă Popescu o inseminase artificial pe tânără și care îi spusese în permanență că este însărcinată este tot Albotă Popescu.