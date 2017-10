Două milioane de pelerini sunt aşteptaţi în această săptămână la Mecca, pentru marele pelerinaj musulman

Două milioane de pelerini sunt așteptați în această săptămână la Mecca, pentru marele pelerinaj musulman

Doua milioane de pelerini din intreaga lume sunt asteptati in aceasta saptamana la Mecca, in vestul Arabiei Saudite, pentru marele pelerinaj musulman care este o datorie religioasa si, pentru unii, calatoria vietii lor, scrie hotnews.ro.Evenimentul va fi marcat in acest an de revenirea iranienilor, absenti din 2016, si se va derula pe fondul crizei diplomatice din Golf si al reculului gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) in fiefurile irakiene si siriene.Hajj, marele pelerinaj, este unul dintre cei cinci stalpi ai islamului pe care fiecare credincios este dator sa ii realizeze cel putin o data in viata, daca dispune de mijloacele necesare.Iranienii au platit un tribut greu in busculata din 2015 de la Mecca, unde au murit aproape 2.300 de musulmani, cea mai grava catastrofa din istoria hajj.Iranul a inregistrat 464 de morti si a acuzat dur organizarea pelerinajului de catre Arabia Saudita. La acest lucru s-a adaugat, in ianuarie 2016, ruperea relatiilor diplomatice dintre cele doua tari dupa devastarea ambasadei saudite din Teheran de o multime de oameni furioasa pentr executarea in Regat a unui demnitar religios siit."Politizarea pelerinajului" este o acuzatie care a rasunat adeseori in regiune in ultimele saptamani. De trei luni, Golful este teatrul unei crize intre Arabia Saudita si aliatii sai si Qatar.Primii acuza micul emirat ca sustine gruparile extremiste si de apropiere de Iranul siit, marele rival regional al Arabiei Saudite sunite.