Două atacuri armate, azi. Un mort și șase răniți

Ştire online publicată Duminică, 31 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Două atacuri armate au avut loc duminică dimineață la Austin (Texas), cel puțin o persoană pierzându-și viața, iar alte patru fiind rănite de gloanțe în primul atac, al cărui autor a reușit să fugă, relatează AFP.Împușcăturile au început la scurt timp după ora locală 02:15 (07:15 GMT) într-un cartier de baruri și cluburi de noapte. Poliția a avertizat populația pe Twitter să evite centrul orașului, unde un "trăgător în acțiune" a făcut "mai multe victime".O femeie a murit la locul primelor împușcături, în timp ce alte trei femei, rănite, au fost transportate la spital, potrivit serviciilor de urgență medicale. Un al cincilea rănit, un bărbat, a refuzat ajutorul serviciilor specializate.Poliția a informat mai târziu cu privire la un al doilea incident armat, produs în aceeași zonă, la câteva minute distanță, în care doar trăgătorul a fost rănit.Poliția americană este în alertă pe întreg teritoriul SUA, în special, în Texas, la câteva săptămâni după ce un militant de culoare a ucis la 7 iulie la Dallas cinci polițiști care asigurau securitatea unei manifestații pașnice împotriva brutalității polițiștilor.În cadrul unei conferințe de presă difuzate via Periscope, șeful poliției din Austin, Brian Manlay, a indicat că autorul primului atac, încă neindentificat, este un individ de 20 de ani de tip hispanic, care nu a fost deocamdată prins.La sosirea la locul incidentului, polițiștii s-au confruntat cu "scene foarte haotice", a spus acesta. În urma unei altercații, un bărbat ar fi scos arma și a tras în mulțimea de pietoni. O femeie în jur de 20 de ani a fost lovită și a murit pe loc, a indicat el.Șapte minute mai țârziu, poliția a constatat un al doilea tir de focuri într-o parcare din aceeași zonă. Un individ și-a scos arma și a tras, dar martori au intervenit, l-au pus la pământ și l-au dezarmat. Presupusul trăgător, rănit, a fost reținut și transportat la spital.O anchetă urmează să stabilească dacă cei doi trăgători își cunoșteau țintele, potrivit șefului poliției din Austin.Sam Vedamanikam, de 26 de ani, a declarat pentru cotidianul Austin American-Statesman că părăsea împreună cu mai mulți amici un bar de noapte și se îndrepta spre mașină când a auzit patru sau cinci focuri de armă."Au existat mase de oameni pe Sixth Avenue și am văzut cum toată lumea se arunca la pământ", a declarat el. "Mulți oameni țipau", își mai amintește el.Un alt martor descrie scene de panică. "Am auzit cinci focuri de armă și oamenii au început să alerge ca niște nebuni", a spus Dorian Santiago pentru Sky News.Agerpres