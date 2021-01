Dosarul „10 august” ar putea fi mutat şi de la Tribunalul Bucureşti

Tribunalul Bucureşti a amânat, vineri, pentru 16 februarie, solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei împotriva foştilor şefi ai Jandarmeriei în dosarul „10 august”, informează Agerpres şi digi24.







Procesul are deja o întârziere de cinci luni, fiind plimbat între instanţe, deoarece magistraţii nu s-au hotărât cine are competenţa să soluţioneze acest caz. Astfel, pe 4 august 2020, fostul procuror-şef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat parţial soluţia de clasare a dosarului „10 august” şi a dispus redeschiderea urmăririi penale în cazul foştilor şefi din Jandarmerie: colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, maiorul Laurenţiu Cazan, colonelul Cătălin Sindile şi comisarul-şef de poliţie Mihai Dan Chirică. Decizia trebuie aprobată de un judecător, iar cererea DIICOT a fost trimisă la Curtea de Apel Bucureşti, instanţa care hotăra pe 10 august 2020 că nu are competenţa materială de a soluţiona cererea procurorilor şi a trimis dosarul la Tribunalul Bucureşti.







Dosarul nu a ajuns însă direct la Tribunalul Bucureşti, fiind trimis la Instanţa supremă, pentru soluţionarea unei cereri formulate de colonelul Sebastian Cucoş privind sesizarea Curţii Constituţionale, care a fost respinsă de magistraţi. După respingerea cererii de sesizare a CCR, dosarul a intrat pe rolul Tribunalului Bucureşti în octombrie 2020, însă a fost amânat de două ori, invocându-se diverse motive de procedură. Vineri, la al treilea termen de judecată, procurorul de şedinţă a ridicat o excepţie privind necompetenţa materială a Tribunalului Bucureşti de a dezbate cererea DIICOT, iar instanţa a amânat cu o lună procesul, pentru a da posibilitatea avocaţilor să pregătească apărarea pe excepţia ridicată de procuror.







„Pentru a da posibilitate apărătorilor aleşi ai intimaţilor să-şi pregătească apărarea pe excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Bucureşti, pusă în discuţie de reprezentantul Ministerului Public, amână cauza şi acordă un nou termen de judecata la data de 16.02.2021, sala 147, ora 11”, se arată în decizia tribunalului postată pe portalul instanţelor de judecată.