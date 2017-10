Dormitul pe burtică, posibilă cauză a sindromului morţii subite a sugarului

Dormitul pe burtică, posibilă cauză a sindromului morții subite a sugarului

Moartea neașteptată a bebelușului, pentru care nu se găsesc justificări în antecedentele medicale sau în influența unor factori din mediul extern, este denumită, în literatura de specialitate, sindromul morții subite la sugar (SMSS). La culcare, micuțul este perfect sănătos, dar dimineața, părinții îl găsesc mort în pătuț. În ciuda numeroșilor ani de studiu, SMSS este, în continuare, un mister pentru medicina mileniului III. Sindromul morții subite la sugar nu reprezintă o boală sau o afecțiune, spun specialiștii, ci este diagnosticul pus când un copil sub un an moare pe neașteptate, iar în urma investigațiilor medicale nu este găsită nicio pricină. Potrivit dr. Marian Fâșie, medic primar pediatru în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, afecțiunile sunt recunoscute prin prezența unor simptome specifice, în vreme ce diagnosticul de SMSS este pus în urma decesului, când nu este găsită nicio cauză posibilă. În acest mod se disting decesele survenite în urma accidentelor, a afecțiunilor cardiace sau meta-bolice, nediagnosticate la timp, de cele cauzate de SMSS. Moartea subită afectează cu precădere copiii între 28 de zile și un an, iar 90% dintre cazuri se întâlnesc la nou-născuții care nu au împlinit șase luni. SMSS nu trebuie să înspăimânte părinții Dr. Marian Fâșie atrage atenția că sindromul nu trebuie să înspăimânte părinții, căci nu mai are o incidență atât de răspândită precum în trecut. „În cazul sindromului morții subite, evenimentele se derulează în felul următor: la culcare, sugarul este bine, sănătos, iar dimineață este mort. SMSS nu trebuie să constituie însă un drob de sare pentru părinți, căci este extrem de rar. Metodele de investigații medicale sunt tot mai avansate și la un examen anatomopatologic corect efectuat se stabilește cauza morții. Literatura de specialitate îl consemnează, este recunoscut ca entitate inclusiv în Statele Unite ale Americii, unde tehnologia este mai avansată, dar părerile specialiștilor arată că nu constituie un pericol care să genereze neliniști. Eu nu am întâlnit în cariera mea niciun deces cauzat de SMSS”, a specificat medicul. Cercetătorii s-au aplecat cu interes asupra studierii sindromu-lui morții subite la sugar, în încercarea descoperirii unor posibile justificări. Unii cercetători sunt de părere că SMSS survine la bebelușii care dorm în decubit ventral - pe burtă - sau care trăiesc într-un mediu poluat cu fum de țigară. Un studiu efectuat în 2006, de cercetătorii americani, a arătat că SMSS ar fi cauzat de o anomalie găsită în partea inferioară a creierului, bulbul rahidian, la celulele nervoase care produc și utilizează serotonina - o substanță care transmite mesajele dintre celule. Serotonina și modul în care este procesată în creier ajută la coordonarea respirației, tensiunii arteriale și sensibilității la dioxid de carbon și temperatură. Dormitul pe burtică îi privează pe bebeluși de oxigen, devenind sensibili la dioxidul de carbon produs în procesul respirației. Drept pentru care, medicii recomandă culcarea bebelușului pe spate, utilizarea unor saltele mai dure, evitarea culcării a doi copii în același pat, precum și fumatul în timpul sarcinii sau în preajma copilului.