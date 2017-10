Dorinel Munteanu sau Lucian Marinof, posibili succesori ai lui „Săpăligă“ pe banca Farului

După demisia antrenorului principal Ion Marin, conducerea Farului caută un înlocuitor pentru acesta. De pe lista tehnicienilor care ar putea prelua funcția lui „Săpăligă”, nu lipsește Dorinel Munteanu, dar nici varianta unui antrenor din cadrul clubului nu este exclusă. Incertitudine în ceea ce privește numele viitorului antrenor al FC Farul. Unele surse îl indicau, în pole-position, pe Dorinel Munteanu, fostul tehnician al Stelei urmând să fie instalat ca director tehnic. Altele afirmă că mult mai viabilă este promovarea unui antrenor din cadrul clubului, cel mai probabil Lucian Marinof, singurul care deține licența Pro, fără de care nu se poate sta pe bancă, în calitate de principal, la meciuri de Liga I. Nu este exclusă nici varianta ca „rechinii” să joace în partida de mâine, cu Steaua, fără antrenor principal! „Fotbaliștii sunt cei mai deștepți, pot să joace și fără antrenor. Să facă ce-i duce capul. Discuții pentru postul de antrenor vor mai fi, poate Dorinel, poate cineva din club, poate chiar Mourinho, despre care am auzit că și-ar rezilia contractul cu Inter”, a declarat, aseară, pentru „Cuget Liber”, președintele Consiliului Director al FC Farul, Gheorghe Bosînceanu. Gerlem ratează meciul cu Steaua La meciul cu Steaua, vor lipsi doi jucători din linia ofensivă a Farului, atacanții Willian Gerlem și Denis Alibec urmând a rata ocazia de a perfora plasa porții lui Zapata. „Suntem supărați pe Gerlem. A primit cartonaș galben în partida de la Bistrița și este suspendat. A încasat avertismentul într-un mod stupid, comentând inutil la decizia arbitrului, într-o fază banală. În ceea ce îl privește pe Alibec, acesta are patru kilograme în plus și a fost trimis acasă”, a explicat situația Lucian Codrean Pîra, directorul executiv al Farului. În schimb, tinerii Cosmin Matei și Daniel Florea, care nu făcuseră inițial deplasarea pentru „Operațiunea Gloria / Steaua”, s-au alăturat, ieri, coechipierilor, în cantonamentul de la București. „La Bistrița, am pierdut nedrept, am dominat, am creat ocazii de gol, dar am suferit la finalizare. Portarul Curcă n-a avut ce apăra, dar Gloria ne-a bătut dintr-un penalty ușor acordat. Sperăm acum să scoatem un rezultat bun în meciul cu Steaua. Nici adversara nu trece printr-un moment favorabil, e degringoladă în Ghencea, așa că încercăm să profităm. Avem nevoie de puncte ca de aer, ne luptăm pentru a evita retrogradarea până la capăt”, a spus directorul Pîra.