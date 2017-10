Dorel Onaca a preluat şefia organizaţiei judeţene a PD-L Constanţa

Dorel Onaca a preluat șefia organizației județene a PD-L Constanța

Liderul PD-L Emil Boc a anunțat, ieri, că Biroul Permanent Național a luat act de demisia deputatului Stelian Duțu de la șefia organizației județene a partidului. De asemenea, conducerea partidului l-a validat pe senatorul Dorel Onaca în funcția de președinte interimar al organizației. Senatorul Dorel Constantin Onaca este noul președinte interimar al organizației județene a PD-L Constanța. Conducerea centrală a partidului l-a numit ieri în această funcție după ce Stelian Duțu a demisionat duminică de la șefia filialei județene. Președintele Emil Boc anunțase încă de la finalul săptămânii trecute că la Constanța începe „să bată vântul schimbării“, atât în actuala administrație locală, cât și în partid. Senatorul Dorel Onaca s-a declarat onorat de această postură, spunând că „un om este bun atunci când e lider fără funcție, dar când are și funcție este și mai puternic”. „Nu am umblat eu după funcții. Mi-au propus cei de la București să preiau conducerea organizației, iar eu am acceptat”, a precizat senatorul, care va candida totodată pentru funcția de primar al municipiului Constanța. Deși este președinte doar de o zi, Onaca a trasat câteva linii de acțiune pentru perioada următoare. Senatorul spune că obiectivul principal al organizației va fi să câștige Consiliul Județean, Primăria Constanța și Consiliul Local Municipal, precum și un număr cât mai mare de primării în județ. „Eu am o legătură permanentă cu toți candidații, cu filialele din teritoriu. Avem peste tot toate listele de candidați depuse, suntem în grafic cu pregătirile. Voi fi alături de toți candidații, atât din punct de vedere fizic, cât și moral și financiar. Toți avem același țel. Să câștigăm alegerile”, spune Onaca. Senatorul constănțean a cerut președinților de filiale care nu sunt și candidați pentru primării să se plieze pe programul celor care vor intra în confruntările electorale, amintindu-le că atât candidații, cât și președinții, își vor asuma împreună responsabilitatea rezultatelor.