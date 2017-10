Dorel Constantin Onaca, preocupat de siguranţa alimentară a cetăţenilor

Dorel Constantin Onaca, preocupat de siguranța alimentară a cetățenilor

Ştire online publicată Joi, 22 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Sutele de constănțeni din toate cartierele orașului care își fac aprovizionarea în piața din Tomis III s-au întâlnit cu senatorul Onaca Dorel Constantin, candidatul PD-L la funcția de primar al municipiului Constanța. Caravana portocalie, la conducerea căreia se afla senatorul Onaca Dorel, a oferit o imagine inedită constănțenilor care tranzitau zona pieței Tomis III, oferindu-le acestora posibilitatea de a dialoga cu fruntașul democrat-liberal pe subiecte de importanță majoră referitoare la necazurile cu care se confruntă zi de zi, în ultimii opt ani de administrație publică locală. „A betona un oraș întreg, a distruge fie și un singur pomișor, a învălui plajele și salba de lacuri limitrofe Mării Negre cu proiecte care mai de care mai poluante și mai moderniste este mai mult decât o nerozie edilitar-urbanistică, este o sinucidere regională, aducătoare de profituri imense unuia și aceluiași grup de interese care roiește în jurul primarului Mazăre! Câte state europene nu și-ar dori să aibă un areal asemănător celui din apropierea Constanței?! Aduceți-vă aminte cum arăta parcul din imediata apropiere a zonei în care ne aflăm, în care zilnic aveați posibilitatea să vă relaxați prin plimbări de neuitat. Mergeți acum și încercați să faceți o plimbare alături de cei dragi printre macaralele, buldozerele și munții de moloz din jurul Mall-ului și celorlalte clădiri care au sufocat pur și simplu acest parc!”, le-a spus senatorul Dorel Onaca participanților la întrunire, continuând cu prezentarea secvențelor din programul „Solidaritate pentru Constanța”, în care sunt proiectate zonele verzi ale municipiului ca una din prioritățile majore ale viitoarei administrații locale democrat-liberale. Problematica complexă a piețelor constănțene, relația producător – vânzător - cumpărător, volumul produselor derulate în aceste piețe, prețurile mari practicate sub protecția indirectă a administrației piețelor din subordinea primăriei au constituit subiectele fierbinți ale zilei. Curiozitatea prețurilor corecte „Sub sloganul afișat în toate piețele constănțene, PREȚURI CORECTE, se ascund multe lucruri curioase, legale sau mai puțin legale, plăcute și, de cele mai multe ori, mai puțin plăcute nouă, cumpărătorilor, cei pe care autoritatea locală dorește cu ardoare să ne protejeze împotriva ilegalităților de tot felul”, arăta, în mod ironic, senatorul Dorel Onaca, continuând cu demascarea modului în care prețul produselor agro-alimentare crește nejustificat: „La așa autoritate, așa grijă... Cei de la administrația piețelor vin atât de rar în controalele deja anunțate, încât au și uitat itinerarul de la Primărie până aici. De unde până unde prețuri corecte?! Sloganul este afișat mare, să-l vadă toată lumea, realitatea de pe tarabe fiind cu totul alta. De fapt, producătorii particulari care mai veneau din când în când în zona fostului obor de pe Badea Cârțan, acum, nici că mai intră în oraș, marfa lor fiind „preluată” pe varianta Ovidiu de samsarii locali care, în colaborare cu Primăria, fac PREȚURILE CORECTE. Corecte pentru ei, că pentru noi, cumpărătorii aburiți, prețurile sunt cu circa 30 - 40% mai mari decât ar putea fi dacă adevărații producători particulari ar avea accesul la desfacerea produselor lor direct la tarabă, fără taxe și nu en-gross, cum sunt obligați s-o facă acum, pentru a spori averea intermediarilor! În piețele constănțene este loc atât pentru întreprinzătorii privați, cât și pentru producătorii particulari!”. Totul se desfășoară la lumină, sub oblăduirea actualilor edili ai Constanței! Căile de acces neadecvate în piețe, modul în care se face aprovizionarea cu produsele specifice, parcările supraaglomerate din imediata apropiere a piețelor, munții de gunoaie care tronează în permanență în aceste zone, vânzătorii ambulanți neautorizați, comerțul la negru care se desfășoară în piața Tomis III și nu numai, cu produse dăunătoare sănătății, de proveniență incertă, au fost reliefate în mod deosebit pe parcursul întâlnirii dintre candidatul PD-L la funcția de primar al municipiului Constanța și locuitorii din zona Tomis III. Senatorul Dorel Constantin Onaca le-a prezentat participanților la întâlnire modul în care, începând cu 1 iunie, echipa portocalie democrat-liberală care se va instala la Primăria Constanței va acționa pentru creșterea incontestabilă a gradului de siguranță alimentară, în piețele orașului, pentru readucerea producătorilor particulari direct în piețe, cu prețuri mici, accesibile tuturor categoriilor sociale. Activarea autorităților de sănătate publică și sanitar-veterinare care să desfășoare acțiuni specifice la vedere și nu în dosul galantarelor, ca în prezent, a poliției comunitare pentru menținerea ordinii și liniștii publice au constituit subiecte de interes deosebit în dialogul susținut între viitorul primar al Constanței și cetățeni. Întâlnirea din piața Tomis III dintre cetățenii din această zonă și candidatul PD-L la funcția de primar al municipiului Constanța, senatorul Dorel Constantin Onaca, s-a desfășurat într-o atmosferă destinsă, de dialog civilizat, plăcut și constructiv.