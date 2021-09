Donald Trump vrea să candideze din nou la prezidențiale în 2024: „Doar doctorul mă poate opri”

„Doar diagnosticul unui doctor” ar putea opri candidatura lui Donald Trump, al 45-lea preşedinte al Americii, pentru alegerile prezidenţiale din 2024. Asta a afirmat fostul preşedinte american la emisiunea „The Water Cooler” de la Real America’s Voice, potrivit Mediafax.



Într-un interviu lung, fostul preşedinte a atins numeroase puncte, de la presupusa fraudă electorală din Georgia, la viitoarele audieri ale Congresului cu privire la asaltul din 6 ianuarie, de la haosul imigranţilor la scutul antirachetă al Israelului.



Donald Trump, acum în vârstă de 75 de ani, a fost cel mai vârstnic preşedinte în funcţie la Casa Albă, înainte ca Joe Biden, care are 78 de ani, să fie ales.



Potrivit Digi24, Trump a relansat acuzaţiile de fraudă la alegerile prezidenţiale, fără a produce şi probe: „Am câştigat în Alabama cu un rezultat record, am câştigat în Florida. Şi ce s-a întâmplat în Georgia? Am câştigat în Ohio şi Iowa cu o avalanşă de voturi, iar în Georgia nu?”.

În cel mai recent interviu acordat, fostul președinte american Donald Trump a declarat că este decis să revină la Casa Albă, astfel că va candida la alegerile din 2024.