Donald Trump vrea pedeapsa cu moartea pentru autorul atentatului din New York

Ştire online publicată Vineri, 03 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american Donald Trump cere ca autorul atentatului din New York, soldat cu opt morți, să fie condamnat la moarte, relatează AFP, consultată de Agerpres.„Teroristul din New York s-a declarat mulțumit și a cerut ca drapelul Statului Islamic să fie agățat în camera sa de spital. El a ucis 8 persoane și a rănit grav altele 12. El trebuie să fie condamnat la moarte!”, scrie Donald Trump, într-o postare a sa pe Twitter.Președintele american a evocat deja posibilitatea trimiterii lui Sayfullo Saipov - uzbecul de 29 de ani sosit în SUA în 2010 - la închisoarea din Guantanamo, baza americană din Cuba, controversat centru de detenție pentru persoanele acuzate de implicare în acțiuni jihadiste.Presupusul autor al atentatului din New York de marți, Sayfullo Saipov, rănit după arestare și spitalizat de atunci, a declarat anchetatorilor că este mulțumit de ceea ce a făcut și a cerut instalarea unui steag negru al Statului Islamic în camera sa de spital.