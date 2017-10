Donald Trump vrea monitorizarea imigranţilor

Donald Trump vrea monitorizarea imigranților

Ştire online publicată Duminică, 28 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Noi promisiuni radicale din partea cadidatului republican la Casa Albă. Dacă va ajunge președinte, Donald Trump are de gând să ceară monitorizarea electronică a tuturor imigranților care vor intra în Statele Unite cu viză. În plus, intenționează să-i dea afară rapid, când le expiră dreptul de ședere.Dacă nu va fi implementat acest sistem, este ca și cum țara ar avea granițe deschise, spune Trump. În plus, candidatul republican promite că, încă din prima zi la Casa Albă, va expulza toți imigranții fără documente valabile, care au comis infracțiuni. Aceste declarații vin după ce susținătorii l-au criticat pe Donald Trump că nu mai este la fel dur cu imigranția, unul dintre punctele principale ale campaniei sale. Miliardarul spusese, la un post tv american, vă ar permite celor care stau ilegal în Statele Unite să rămână, dacă muncesc și plătesc taxe, transmite Digi24.ro.