Donald Trump, vizită oficială în Marea Britanie

Ştire online publicată Miercuri, 11 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american Donald Trump a acceptat invitația de a efectua o vizită de stat în Marea Britanie, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al premierului britanic Theresa May, anunță Agerpres.Anterior, publicația London Evening Standard, citând surse anonime, a relatat că Trump va face o vizită de lucru în Marea Britanie la începutul anului viitor, iar o vizită de stat va avea loc ulterior.London Evening Standard, care îl are drept editor pe fostul ministru de finanțe George Osborne, a relatat că în mediul diplomatic au loc discuții privind o vizită de stat a lui Trump la Londra. Citând surse anonime, publicația a afirmat că această vizită va face probabil parte dintr-un turneu diplomatic al liderului american în mai multe țări.În timpul vizitei sale la Washington din luna ianuarie, Theresa May i-a adresat lui Donald Trump invitația de a face o vizită de stat în Marea Britanie. Propunerea a suscitat controverse la Londra, fiind de așteptat să aibă loc proteste masive față de vizita liderului american.