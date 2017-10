Donald Trump, ţinta unui asasinat

Donald Trump, ținta unui asasinat

Ştire online publicată Miercuri, 22 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat britanic care a fost arestat, week-end-ul trecut, în timpul unei manifestații electorale în Las Vegas, la care participa și Donald Trump, ar fi plănuit să-l asasineze pe candidatul prezidențial, au anunțat autoritățile, relatează Associated Press.Agenții Secret Service (n.r. - Serviciul american de protecție a personalităților) au declarat că agresorul, Michael Steven Sandford, a abordat un ofițer de poliție din Las Vegas, spunând că dorește să obțină un autograf de la Trump, însă apoi a încercat să apuce arma ofițerului, intenționând să tragă spre candidatul prezidențial.Sandford, în vârstă de 20 de ani, este acuzat de comiterea unui act de violență pe un teritoriu restricționat, potrivit unei plângeri care a fost depusă, luni, la Curtea Districtuală din Nevada. Avocatul său, primit din oficiu, spune că inculpatul trăiește în mașină, nu are un loc de muncă și se află în mod ilegal în țară. Avocatul a mai precizat că Sandford nu a fost diagnosticat cu o boală psihică, dar are autism și anterior a avut cel puțin o tentativă de suicid.