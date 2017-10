Donald Trump, în război cu jurnaliștii de la The Washington Post. A anunțat că le va revoca acreditările

Ştire online publicată Marţi, 14 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Candidatul republican pentru Casa Albă, Donald Trump, a anunțat luni că nu-i va mai acredita pe jurnaliștii cotidianului The Washington Post. El a luat această decizie din cauza ”mediatizării incredibil de inexacte a campaniei Trump, care a bătut recordurile”.”Revocăm imediat acreditările de presă pentru ziarul necinstit și șarlatan The Washington Post'', scrie candidatul republican pe Facebook. Decizia îi va împiedica pe jurnaliștii cotidianului să intre la mitingurile lui Trump, potrivit Agerpres.Decizia lui Donald Trump de a revoca acreditările de presă ale cotidianului The Washington Post este una proastă pentru alegătorii din Statele Unite și pentru libertatea presei de pretutindeni, a declarat directorul executiv adjunct al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ, cu sediul la New York), Robert Mahoney, după anunțul făcut luni de candidatul republican pentru Casa Albă."Un candidat la cea mai înaltă funcție din țară nu are dreptul să aleagă ce să apară într-un ziar. Revocarea acreditărilor cotidianului Washington Post pentru a acoperi campania Trump este proastă pentru alegătorii din Statele Unite și pentru libertatea presei de pretutindeni. Ea oferă o scuză convenabilă pentru liderii autoritari de a continua represiunea la adresa jurnaliștilor independenți. Îi cerem lui Donald Trump să își reconsidere poziția și să lase Washington Post să își facă treaba", a precizat Mahoney.Potrivit AFP, candidatul republican ar fi reacționat la publicarea unui articol luni de către cotidian, care a relatat că Trump a părut că-l asociază pe președintele Barack Obama cu extremiștii jihadiști.