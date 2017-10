Donald Trump confirmă că premierul britanic va face la primăvară o vizită la Washington

Ştire online publicată Luni, 09 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a anunțat într-un mesaj pe Twitter că premierul britanic Theresa May va face o vizită la Washington în această primăvară."Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu premierul Theresa May la Washington, la primăvară. Marea Britanie, o veche aliată a SUA, este foarte specială", este mesajul postat pe contul de Twitter al lui Trump.Agenția Reuters relata, în urmă cu două luni, că Donald Trump a invitat-o pe Theresa May să facă o vizită în SUA. Republicanul a lansat invitația în timpul unei convorbiri telefonice, la câteva zile după câștigarea alegerilor prezidențiale.