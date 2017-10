Domnilor poliţişti, nu ne mai trageţi pe dreapta?

Domnilor polițiști, nu ne mai trageți pe dreapta?

Deși organigrama este mult restrânsă, conducerea nu reușește să ocupe nici măcar posturile prevăzute, existând la ora actuală zece locuri vacante, dintre care patru de ofițeri Deși județul Constanța este al doilea din România din toate punctele de vedere, inclusiv al traficului auto și al accidentelor, numărul polițiștilor rutieri de aici este unul dintre cele mai mici din țară. Spre exemplu, în Brașov sau Cluj există de două ori mai mulți polițiști decât la malul mării. Și asta în ciuda faptului că județul Constanța, pe lângă populația numeroasă, este punctul de tranzit al sutelor de mii de tiruri încărcate cu marfă către Port, că pe timpul verii peste un milion de turiști vin la mare, cei mai mulți cu autoturismele personale. În cadrul Serviciului de Poliție Rutieră al județului Constanța sunt angajați doar 119 agenți și 14 ofițeri. Dacă, la prima vedere, par multe organe pe metru pătrat, trebuie să știți că Poliția rutieră constănțeană are mari probleme din cauza lipsei de personal. Judecând după importanța strategică și economică, numărul de locuitori, valori de trafic și accidente rutiere, județul Constanța se află pe locul doi în România, după municipiul București. Cu toate acestea, numărul de polițiști este mult mai mic decât în majoritatea județelor, în unele comparații fiind chiar și de două ori mai redus. Șefii Poliției Rutiere constănțene spun că de vină ar fi organigrama validată de la centru, dar și faptul că tinerii absolvenți nu mai sunt atrași de munca în mijlocul traficului auto, astfel încât nu se pot acoperi nici măcar locurile, chiar și așa puține, prevăzute în statul de funcții. Astfel, Poliția Rutieră Constanța are 10 locuri vacante, dintre care 4 de ofițeri. Din păcate, nu există nimeni dornic să le ocupe. Poliția Rutieră nu mai e atractivă „Poliția rutieră nu mai reprezintă ceva atractiv, nimeni nu mai e dornic să vină aici. Asta pentru că avem salariile cele mai mici din întreg sistemul. Normal că s-a ajuns în această situație, din moment ce alți colegi, care au muncă de birou, care se pot deplasa mai liber, care nu au un program atât de riguros câștigă mult mai bine. În cadrul Poliției, lucrătorii de la Rutieră au funcțiile cele mai mici de salarizare, iar munca este una foarte intensă. Activitatea polițistului de la rutieră presupune prezența permanentă în stradă, indiferent că e caniculă sau că sunt minus 40 de grade, în locul și momentul în care populația se distrează. Spre exemplu, la toate marile sărbători, că sunt Crăciunul, Revelionul, Paștele sau Sfânta Marie, toți cetățenii sunt liberi, stau cu familiile, se distrează sau se plim-bă. Polițiștii de la Rutieră trebuie, însă, să stea în stradă. Așa că nu mai este deloc atractivă Poliția Rutieră. Avem probleme și pentru funcțiile pe care le avem în organi-gramă, deoarece nu le putem ocu-pa. În momentul de față, avem 10 locuri disponibile, dintre care 4 de ofițeri”, ne-a declarat comisarul Tudorel Dogaru, șeful Serviciului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Poliției Rutiere Constanța. De două ori mai puțini polițiști decât în Cluj, Brașov sau Prahova Deși este al doilea județ al țării la toate capitolele, numărul polițiștilor rutieri este de două ori mai mic în comparație cu alte unități administrative importante ale țării. Spre exemplu, în cadrul Biroului de Poliție Rutieră al județului Constanța activează 119 agenți și 14 ofițeri, în timp ce Clujul are 29 de ofițeri și peste 200 de agenți. Aceeași situație se înregistrează în Brașov (25 de ofițeri și 200 de agenți) sau Prahova (30 de ofițeri și peste 200 de agenți), județe care au un profil turistic asemănător cu cel al Constanței. „În condițiile în care Constanța are probleme de trafic rutier tot timpul, nu numai vara, fiind cel de-al doilea județ al țării la toate capitolele, avem aproape de două ori mai puțini polițiști decât în alte părți. Doar Bucureștiul este în fața noastră la capitolul trafic rutier, însă noi avem în plus și un specific rural care ridică probleme. Am reușit să scădem numărul de accidente pe drumurile naționale și europene acționând pe aceste sectoare. Dar nu ne permitem să acționăm cu aceeași intensitate și pe drumurile județene, fiindcă nu avem oameni. De aceea, înregistrăm o creștere a numărului de accidente rutiere pe aceste șosele. Când șoferii știu că nu acționăm pe acolo, ei calcă mult mai mult pedala de accelerație, iar consecințele sunt dramatice”, spune comisarul Tudorel Dogaru. Trei polițiști supraveghează tot nordul județului Din aceeași criză de personal, polițiștii de la Rutieră spun că, mai nou, se confruntă cu mari probleme pe Drumul național 22, care leagă Constanța de Tulcea. Traficul rutier a crescut semnificativ în ulti-mul timp, iar acest lucru, coroborat cu numărul mic de polițiști care acționează în nordul județului, a dus la înmulțirea accidentelor grave pe acest tronson.. Pe lângă acoperirea traficului auto în Năvodari, cei trei polițiști trebuie să constate și să soluționeze și evenimentele rutiere din întreg nordul județului. Așa că, foarte rar, agenții rutieri pot ieși în stradă pentru controale în trafic. 20 de procese verbale în 8 ore Numărul mic de polițiști rutieri își spune cuvântul și asupra indisciplinei în trafic și a accidentelor grave. Spre exemplu, ne povestește Tudorel Dogaru, pe un singur drum, într-o singură oră se produc cel puțin 100 de abateri grave, care împiedică buna desfășurare a traficului rutier: depășirea coloanei la semafor, opriri și parcări neregulamentare, depășirea liniei continue, nerespectarea culorii semaforului, depășiri interzise etc. De cealaltă parte, un agent de poliție nu poate opri decât…. 20 de șoferi. Dar nu într-un minut, ci în opt ore. Potrivit polițiștilor, un agent de la Rutieră poate încheia cel mult 20 de procese verbale în opt ore, doar în condițiile în care omul legii stă neîntrerupt în stradă și nu mai participă și la alte activități. Așadar, cât timp polițistul este ocupat să îi scrie procesul verbal unui contravenient, în spatele lui se produc cel puțin alte 50 de încălcări ale legislației rutiere.