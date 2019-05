Doliu la Hollywood! Legendara actriță Doris Day a murit la 97 de ani

Este din nou doliu la Hollywood! Legendara actriță Doris Day a murit la 97 de ani, după o carieră de mai bine de 80 de ani.







Actrița și cântăreața a cunoscut faima în anii 50 și 60.







Și-a început cariera într-o trupă în 1939, dar curând avea să devină star într-o serie de mari filme. Printre acestea se numără „Pillow Talk”, „Love Me or Leave Me” și „The Man Who Knew Too Much”.













Mai târziu a devenit una dintre cele mai mari vedete feminine. În 2011 a lansat un album intitulat „My Heart”.