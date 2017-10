DOLIU ÎN LUMEA MUZICALĂ. Un mare cântăreţ britanic s-a stins din viaţă

DOLIU ÎN LUMEA MUZICALĂ. Un mare cântăreț britanic s-a stins din viață

Peter Sarstedt a murit după o grea suferință în urma unei boli rare, potrivit unui comunicat al familiei citat de BBC. Cântărețul născut la New Delhi este cunoscut pentru piesa 'Where Do You Go To My Lovely.Cântecul a fost inclus pe coloana sonoră a unor filme ale regizorului american american Wes Anderson, precum "The Darjeeling Limited" ("Un tren numit Darjeeling Limited").În decurs de două decenii, până în 1987, Peter Sarstedt a lansat cel puțin două single-uri pe an, între care 'Beirut', și a realizat 14 albume dintre care ultimul datează din 2013.