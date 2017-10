Doliu în lumea muzicală. S-a stins o cântăreaţă de legendă

Doliu în lumea muzicală. S-a stins o cântăreață de legendă

Ştire online publicată Duminică, 10 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Doliu în lumea muzicii. Legendara cântăreață Kitty Kallen a murit la 94 de ani, în casa ei din Cuernavaca, Mexic. Kitty Kallen și-a început cariera la un show de radio și a cântat cu trupe mari ca adolescentă. A interpretat cântece precum Besame Mucho, I'd Never Forgive Myself, Kitty Who? sau Little Things Mean a Lot.A decis să ia o pauză în 1950 din cauza unor probleme psihice. În 1954, a fost votată drept cea mai populară cântăreață în sondaje realizate de Billboard și Variety, scrier romaniatv.net