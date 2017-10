DOLIU în lumea filmului! Un celebru actor a murit

Sâmbătă, 02 Septembrie 2017.

Berman a murit din cauza unor complicații ale bolii Alzheimer de care suferea, în locuința sa din Bell Canyon, California, a declarat agentul său pentru Variety.Actorul laureat al premiilor Grammy și nominalizat la Emmy a fostul unul dintre comicii de stand-up cei mai de succes din anii '50 și '60. Discul său din 1959 intitulat "Inside Shelley Berman" a fost primul album de comedie care a vândut peste 500.000 de unități și primul album nemuzical care a câștigat un premiu Grammy. Alte două albume ale sale - "Outside Shelley Berman" și "The Edge of Shelley Berman" - au realizat performanțe similare.