DOLIU ÎN LUMEA FILMULUI. ÎNCĂ UN ACTOR CELEBRU A DECEDAT

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Acesta s-a stins din viață miercuri după o lungă luptă cu boala Alzheimer, iar moartea acestuia a fost confirmată sâmbătă pentru revista People de un purtător de cuvânt al serialulului „Days of Our Lives”.„Cu mare tristețe vă anunțăm că s-a stins din viață iubitul și îndrăgitul nostru membru al familiei „ Days of our Lives”, Joseph Mascolo”, a declarat pentru People și producătorul executiv al serialului, Ken Corday.