Doliu în cinematografie. Cancerul a mai răpit o mare actriţă

Doliu în cinematografie. Cancerul a mai răpit o mare actriță

Ştire online publicată Miercuri, 20 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Doliu în lumea cinematografiei. Actrița de comedie Victoria Wood a încetat din viață la vârsta de 62 de ani. Suferea de cancer.Câștigătoare a cinci premii Bafta, Victoria Wood și-a dat ultima suflare în locuința sa din Londra. Informația a fost confirmată de publicistul ei, miercuri după amiază, potrivit The Independent.”Victoria Wood a încetat din viață, după o scurtă suferință. Suferea de cancer”, se arată în textul comunicatului.Născută în Lancashire, Wood a studiat la Școala pentru Fete Bury apoi a studiat teatrul la Universitatea din Birmingham. Cariera sa a început încă de pe băncile facultării la showul de talente ”New Faces”.Ea a putut fi urmărită în mai multe sitcomuri marca BBC, printre care Victoria Wood as Seen on Tv și Dinner Ladies, scrie realitatea.net