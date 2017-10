Doi terorişti executaţi, după verdictul Curţii Marţiale

1

verifica

Nu demult eram cu un prieten intr-o cafenea care era frecventata si de ziaristi. La masa noastra se aflau mai multe persoane. La un moment dat s-a adus in discutie tema terorismului. Unu, care se dadea mare ziarist, incepe sa se laude cu cunostintele lui, cu cate articole scrisese despre 11 septembrie 2001, atacurile din Paris, Londra, extremismul musulman, Siria, Afganistan, etc. Cateva minute a vorbit numai despre evenimentele de la 11 sept. 2001 din SUA. Incepe un dialog intre noi pe care incerc sa-l reproduc: Eu: Vad ca ai studiat si cercetat foarte adanc daca ai asemenea cunostinte, dar te rog spune-mi si mie cate cladiri s-au prabusit atunci in New York? El: Cred ca glumesti, toata lumea stie ca au cazut doua cladiri foarte inalte, asa zisele "turnuri gemene". Eu: Doar atat? El: Binenteles. Eu: Daca-ti faceai temele bine, ai fi aflat ca a existat o a treia cladire care a cazut, nu mica ci chiar foarte inalta, de 47 de etaje, numita WTC7. Ai fi aflat ca a cazut fara sa fie lovita de nici un avion. Iti recomand sa vizionezi materialele video de pe YouTube facute de organizatia "ARCHITECTS & ENGINEERS for 9/11 TRUTH" ( in traducere: Arhitecti si Ingineri pentru Adevarul despre 9/11 ). Peste 2000 de specialisti demonstreaza cu probe ca a fost o demolare controlata. Iar daca vrei sa intelegi aspectul ocult, ritualic al evenimentelor atunci cauta si vizioneaza expunerea marelui cercetator in domeniul societatilor secrete, Fritz Springmeier, despre 9/11 in special despre WTC7. Individul a ramas perplex, ii disparuse atitudinea de a tot stiutor, a incercat apoi sa schimbe subiectul.