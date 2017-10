Doi navigatori români au fost capturaţi de piraţii somalezi

Doi navigatori români au fost capturați de pirații somalezi

Secundul Adrian Hududui, din Brașov, și fitter-ul Marius Strâmbeanu, din Constanța, se numără printre cei 22 de ostateci de pe nava Saldanha În ediția din 24 februarie 2009, ziarul „Cuget Liber” a relatat drama vrachierului de 75.707 tdw Saldanha (sub pavilion maltez, aparținând unui armator grec) și a echipajului său. Pe 22 februarie, nava și cei 22 de navigatori au fost capturați de pirații somalezi. Ulterior s-a aflat că la bord se aflau 19 filipinezi, 2 români – secundul Adrian Hududui, din Brașov, și fitter-ul Marius Strâmbeanu, din Constanța – plus un ucrainean, informație confirmată de Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Potrivit informațiilor noastre, Saldanha a fost atacată la intrarea în Golful Aden – zonă în care, la acel moment, erau prezente numeroase nave de război. Se pare că Saldanha – din motive doar de echipaj cunoscute - ieșise din coridorul de navigație aflat sub protecția navelor de patrulare din forța maritimă internațională. Pirații au speculat momentul și au atacat. Cei de pe Saldanha au mai avut doar răgazul să transmită mesajul de pericol. Apoi, au căzut în mâinile briganzilor înarmați. Nava britanică HMS Northumbria se afla la doar 60 de mile de locul incidentului, când a recepționat apelul. Elicopterul trimis în apărarea vasului comercial nu a mai putut interveni. Cei 22 de membri ai echipajului fuseseră luați ostateci deja. O intervenție în forță ar fi pus viața oamenilor în pericol. Încă de pe 23 februarie, oficialitățile din Ucraina au contactat ambasadele lor din Grecia și Kenia, cerându-le să se ocupe de acest caz. Ucraina a dobândit o experiență nedorită în această materie. Pe 25 septembrie 2008, pirații somalezi au capturat ro-ro-ul ucrainean Faina, care transporta 33 de tancuri T-72, construite pe vremea fostului URSS, și o cantitate importantă de muniție. Atunci, pirații au luat ostateci 21 de membri ai echipajului (17 ucraineni, 3 ruși și 1 lituanian) și au cerut o răscumpărare de 35 milioane de dolari. Abia la sfârșitul lunii ianuarie 2009, nava, încărcătura și echipajul au fost eliberați după ce pirații au încasat o răscumpărare de 3,2 milioane de dolari. Pe 16 decembrie 2008, nava Bosphorus Prodigy, cu 8 ucraineni la bord a căzut în mâinile piraților, în Golful Aden. Autoritățile române se află la prima experiență de acest gen cu pirații somalezi. Ce pot face în acest caz? În primul rând, trebuie să-și unească eforturile cu ministerele afacerilor externe din Ucraina, Filipine și Grecia, care știu cum să trateze această chestiune. În același timp, trebuie să le ceară operatorului și armatorului navei Saldanha să înceapă negocierile și să plătească răscumpărarea cerută. Viața echipajului este mai importantă decât orice. O operațiune de comando pentru eliberarea ostatecilor este riscantă. Până în prezent, doar Franța s-a încumetat să organizeze asemenea acțiuni, când a fost soarta cetățenilor săi în joc. În 2008, pirații au purtat un adevărat război împotriva flotei comerciale mondiale. În întreaga lume au avut loc 293 de incidente piraterești, cu 11% mai mult decât în 2007. Un număr de 49 nave au fost capturate de pirați, iar 889 de navigatori au fost luați ostateci. Asupra altor 46 de nave s-a deschis focul de către atacatori. În total, 32 de membri ai echipajelor au fost răniți, 11 au fost uciși, iar 21 au fost dați dispăruți și se presupune că sunt morți.