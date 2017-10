Doi militari americani, inculpaţi pentru asasinarea unui irakian

Doi militari americani, inculpați pentru asasinarea unui irakian

Ştire online publicată Vineri, 20 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Doi militari americani au fost inculpați ieri pentru asasinarea unui irakian, în luna iunie, în apropiere de orașul Kirkuk, din nordul Irakului, la mai puțin de trei săptămâni după ce alți trei soldați au fost inculpați pentru fapte similare, a anunțat armata SUA, potrivit AFP. Sergentul Try Corrales și soldatul Christopher Shore au fost inculpați pentru „uciderea premeditată a unui cetățean irakian”, potrivit unui comunicat. Aceste inculpări intervin în urma informațiilor furnizate de alți soldați și de auto-ritățile militare, în legătură cu „presupuse fapte nepotrivite“ din partea celor doi. Armata americană, care nu furnizează nici o precizare în legătură cu circumstanțele acestui asasinat, a anunțat că prima consecință a suferit-o locotenent-colonelul Michael Browder, care avea sub comandă unitățile cărora le aparțin cei doi militari inculpați. Ofițerul a fost eliberat din funcție din cauza unei „lipse de încredere în capacitatea sa de a comanda” trupele „eficient”, potrivit comunicatului. Asasinatul a fost comis de militari aflați „sub comanda lui Browder“, dar nu a fost formulată nicio acuzație în cazul său. El a fost înlocuit de generalul Benjamin R. Mixon. Această măsură intervine la mai puțin de trei săptămâni după anunțul inculpării altor trei militari americani, tot pentru crimă. Sergentul Michael A. Hensley și soldatul Jorge G. Sandoval au fost acuzați de asa-sinarea a trei cetățeni irakieni, tot în apropiere de Iskandariyah. În ambele dosare, militarii ar fi pus armele lângă victime, potrivit armatei ame-ricane.Doi militari americani au fost inculpați ieri pentru asasinarea unui irakian, în luna iunie, în apropiere de orașul Kirkuk, din nordul Irakului, la mai puțin de trei săptămâni după ce alți trei soldați au fost inculpați pentru fapte similare, a anunțat armata SUA, potrivit AFP. Sergentul Try Corrales și soldatul Christopher Shore au fost inculpați pentru „uciderea premeditată a unui cetățean irakian”, potrivit unui comunicat. Aceste inculpări intervin în urma informațiilor furnizate de alți soldați și de auto-ritățile militare, în legătură cu „presupuse fapte nepotrivite“ din partea celor doi. Armata americană, care nu furnizează nici o precizare în legătură cu circumstanțele acestui asasinat, a anunțat că prima consecință a suferit-o locotenent-colonelul Michael Browder, care avea sub comandă unitățile cărora le aparțin cei doi militari inculpați. Ofițerul a fost eliberat din funcție din cauza unei „lipse de încredere în capacitatea sa de a comanda” trupele „eficient”, potrivit comunicatului. Asasinatul a fost comis de militari aflați „sub comanda lui Browder“, dar nu a fost formulată nicio acuzație în cazul său. El a fost înlocuit de generalul Benjamin R. Mixon. Această măsură intervine la mai puțin de trei săptămâni după anunțul inculpării altor trei militari americani, tot pentru crimă. Sergentul Michael A. Hensley și soldatul Jorge G. Sandoval au fost acuzați de asa-sinarea a trei cetățeni irakieni, tot în apropiere de Iskandariyah. În ambele dosare, militarii ar fi pus armele lângă victime, potrivit armatei ame-ricane.