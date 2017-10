Doi constănţeni, victime ale atentatului de la Londra. Starea fetei este gravă!

Doi constănțeni, victime ale atentatului de la Londra. Starea fetei este gravă!

Ştire online publicată Vineri, 24 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit unui oficial britanic, șapte persoane sunt în stare critică, printre care și o constănțeancă.Doi români au fost răniți în atentatul din Londra, mai exact doi tineri constănțeni care își petreceau vacanța în capitala Angliei. Este vorba despre Andrei Burnaz, de profesie inginer, și de Andreea Cristea, arhitect, de 32, respectiv 31 de ani. Cei doi urmau să se căsătorească.Premierul Sorin Grindeanu a decla-rat, ieri, referindu-se la starea româncei rănite în atentatul de la Londra, că, „se pare că greul a trecut”:„Din ceea ce mi-a spus domnul ambasador, se pare că ce a fost greu azi-noapte în urma intervenției chirur-gicale a trecut, dar în continuare se află sub strictă observație. Pericolul nu a trecut, important este să fim și alături de familie, să ajutăm cu ceea ce putem și vreau să vă spun că sunt mulțumit de modul în care ambasada de la Londra a gestionat situația. Sper să o facă până la sfârșit la fel”, a spus premierul Grindeanu.Ambasadorul României în Marea Britanie, Dan Mihalache, a declarat, ieri, pentru Agerpres, că românca rănită în atentatul de la Londra a suferit o intervenție chirurgicală complicată, iar starea acesteia continuă să fie critică.„Colegii de la Secția Consulară au fost la spital. În momentul de față, starea celor doi răniți români se prezintă în felul următor: doamna e într-o stare relativ critică, pentru că are multiple leziuni și are o problemă cu funcționarea plă-mânilor. În cursul acestei nopți, ea a suferit o intervenție chirurgicală destul de complicată vizând îndepărtarea unui cheag de sânge. Din fericire, a supraviețuit cu bine acestei intervenții și a fost mutată în alt spital, pentru a i se face investigații legate de starea plămânilor. Doamna este intubată. Starea ei e în continuare critică, dar sperăm că o va depăși. Domnul e într-o stare bună, are o fractură la laba piciorului. Dar e într-o stare de șoc psihologic, din cauza situației”, a precizat Mihalache.Atacatorul era născut în Marea Britanie și a fost cercetat de MI5 pentru acțiuni radicale, a declarat Theresa May, în fața Parlamentului britanic. Ea a subliniat că acesta a acționat pe cont propriu și că nu există informații despre iminența unui nou atac. În același timp, mai multe persoane au fost arestate în timpul operațiunii desfășurate la Birmingham, în zona de unde ar fi fost închiriată mașina folosită în atacul de la Londra.Autorul atacului, inspirat probabil din terorismul internațional, a fost împușcat mortal de forțele de ordine după ce a lovit cu mașina un grup de trecători, pe Podul Westminster, și a înjunghiat mortal, la intrarea în curtea Parlamen-tului, un agent de poliție, identificat drept Keith Palmer, în vârstă de 48 de ani.