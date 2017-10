Dobânda creditelor de consum a sărit la 30%

Vremea creditelor „doar cu buletinul” din magazinele de electrocasnice a apus. Înăsprirea condițiilor de creditare, precum și criza de pe piața monetară autohtonă și piața financiară internațională au determinat instituțiile financiare ce au parteneriat cu marile magazine de electronice și electrocasnice să regândească politica de creditare și în acest sector. În prezent, toate societățile financiare nebancare care au parteneri printre distribuitorii de aparatură electrocasnică oferă credite pe bază de fișă fiscală și la dobânzi adaptate evoluției oscilante de pe piața monetară. Compania de credit de consum Credex are ca principali acționari societatea Altex și Raiffeisen Bank. Ea a lansat, la sfârșitul lunii octombrie, produsul „Credit de nevoi personale, promo 12”, cu suma împrumutată, durata de creditare și dobânda anuală fixe. Astfel, cu acest produs poți obține 10.000 de lei, pe care trebuie să-i rambursezi în 12 luni la o dobânda de 11,9%. Dobânda efectivă este de 23,70%. Suma trebuie cheltuită pe produsele din rețeaua de magazine Altex sau Media Galaxy. Creditul de nevoi personale standard Credex are o dobândă de 13%, începând cu 31 octombrie 2008. Perioada de creditare se poate prelungi până la 5 ani, iar suma maximă contractată este 18.000 de lei. Dobânda anuală efectivă este de 29,81% (calculată pentru un credit pe 60 luni). În cazul creditului „ușor și simplu”, dobânda anuală efectivă este de 30,19% (pentru un credit pe 40 de luni), respectiv 22,33% (pentru un credit pe 60 de luni). Documentele cerute sunt: copia după actul de identitate, adeverința de venit, pentru salariați, sau talonul de pensie, pentru pensionari, factura de utilități, extrasul contului în care se dorește virarea banilor, fișa fiscală, precum și o copie după cartea de muncă (primele 3 și ultimele 3 pagini) semnată de către aceleași persoane care au semnat și pe adeverința de venit, pentru cei ce doresc să se împrumute cu sume mai mari de 5.000 de lei. Condițiile de eligibilitate sunt aceleași ca și în cazul contractării un credit bancar: contract de muncă pe o perioadă nedeterminată și cel puțin 3 luni angajat la ultimul loc de muncă. Cetelem, instituție financiară nebancară, parteneră cu rețeaua de magazine Flanco precum și Flamingo sau Depozitul de Calculatoare promovează produsul „Creditul ușor”, cu o dobânda anuală efectivă de 29,55% (dobânda fără comisioanele aferente este de 13,5%). Valoarea creditului poate ajunge până la 50.000 de lei cu o perioadă de rambursare de maxim 7 ani. În plus, există promoții pentru acest tip de produs, precum „o rată cadou”, sau amânarea cu o lună a unei rate. Condițiile de acordare, precum și documentația necesară sunt aceleași.