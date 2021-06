Doar 10% din populația lumii a fost vaccinată complet împotriva COVID-19

Cel puțin 212 de țări și teritorii au administrat până în prezent peste 2 miliarde de doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2, la un an și jumătate după ce primul caz de COVID-19 a fost raportat în China. Mai multe tipuri de vaccinuri au fost dezvoltate într-o viteză record, în mare parte datorită anilor de cercetare asupra virusurilor asociate și a investițiilor de miliarde de dolari în cercetare. Cu toate acestea, numai 10% din populația lumii, adică aproximativ 782 de milioane de oameni, a fost complet imunizată prin vaccinare până în prezent, potrivit datelor Our World in Data, citate de CNN.







Deși tot mai multe vaccinuri au fost autorizate pentru utilizare în întreaga lume și zeci de țări și teritorii s-au alăturat cursei pentru a-și vaccina rezidenții, totalul vaccinurilor administrate la nivel global evidențiază persistența inegalității globale privind accesul la vaccinuri. Din totalul celor 10% persoane vaccinate complet în întreaga lume, peste 30% sunt oamenii din America de Nord și 28% din Europa.