Divorţul Mării Britanii depinde acum de Parlamentul de la Londra

Divorțul Mării Britanii depinde acum de Parlamentul de la Londra

Ştire online publicată Joi, 03 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Înalta Curte din Marea Britanie a decis că Guvernul de la Londra are nevoie de acordul Parlamentului pentru a activa articolul 50 din Constituția Uniunii Europene, care oficializează "divorțul" de UE, scrie The Guardian.Parlamentul britanic trebuie să decidă asupra activării articolului 50 din Tratatul UE, prin notificarea Bruxeless-ului cu privire la intenția Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană, a decis Înalta Curte.Decizia este susținută de principiul cel mai fundamental al statului britanic, potrivit căruia parlamentul este suveran, a explicat instanța.Sentința nu este una definitivă și va fi atacată de guvernul de la Londra.Anunțul reprezintă o lovitură pentru tabăra BREXIT și pentru premierul Theresa May, care susținea că guvernul este cel care are puterea de a decide asupra BREXIT-ului.Disputa legală s-a concentrat pe articolul 50 din Tratatul UE, care stabilea că orice țară are dreptul de a se retrage din Uniune "conform propriilor prevederi constituționale" - un termen interpretat în mod diferit de cele două tabere angajate în proces.Avocații guvernului May au susținut că premierul are autoritatea de a decide asupra activării articolului 50 datorită așa-numitelor "prerogative regale".Tabăra adversă a argumentat că o schimbare fundamentală care va afecta drepturile a milioane de britanici are nevoie de acordul parlamentului.