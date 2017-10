Distracţia şi buna companie bat mizeria oferită gratuit

În căminul studențesc de la Energetic

Distracția și buna companie bat mizeria oferită gratuit

Febra cazărilor în căminele studențești a atins apogeul. Căminele gem de bagaje, agitație, figuri vechi și noi, dar și probleme de actualitate care împart studenții în două tabere majore. Prima categorie aparține studenților de Pescării, C1 și C2, unde camerele arată cel puțin decent, unii dintre cei cazați având aici condiții mai bune decât acasă. De cealaltă parte sunt cei care adâncesc mitul studentului sărac, compătimit, care se zbate între cursuri, pachete trimise de părinți, un eventual job, dar mai ales cu problemele de salubritate a căminului. Această ultimă variantă se aplică în cazul studenților cazați la căminele colegiilor tehnice „Vasile Pârvan” și Energetic, unde condițiile sunt atât de proaste, încât cazarea este gratuită pentru studenții care au obținut locuri la fără taxă. „Energeticienii” stau câte șase în cameră Bulevardul Mamaia este locul unde se află majoritatea căminelor aparținând Universității „Ovidius”: Pescărie I și II, Căminul Energetic și Căminele I și II. Pe cât de aproape se află în plan spațial, pe atât de îndepărtate sunt din punct de vedere al standardelor. Astfel, pe când Pescăriile și căminele din curtea sediului vechi al Universității „Ovidius” se aseamănă cu niște camere de hotel, căminul Energetic rămâne „cenușăreasa” clădirilor dedicate cazării studenților. Toaletele aflate în stadiul în care ar trebui să fie însoțite de mesajul „Nu trageți apa! Pericol de inundație”, asta în cazul în care apa se poate trage, pereții și tocurile geamurilor scorojite sunt câteva motive pentru care studenții ar opta pentru o cazare la alte cămine sau chiar cu chirie. Cei care își permit, desigur: „Condițiile sunt cum sunt, dar totuși acceptabile, deși nu se compară cu alte cămine. Aici suntem oameni simpli, mulți vin și spun că nu e pentru ei și pleacă, dar având în vedere cât costă o chirie în Constanța, ne mulțumim cu ce avem aici”, a spus un student stabilit în Energetic. Studenții sunt cazați câte șase în cameră, dar mulți dintre ei spun că nu și-ar părăsi locul pentru că, „traficul” și distracția de aici sunt ceea ce îi ține „vii”, în ciuda condi-țiilor defavorabile: „Eu nu aș pleca de aici, oamenii sunt mai deschiși, ne cunoaștem cu toții, în alte cămine nu știi pe cine ai vecin”, a specificat studentul din Energetic. Așadar, comunicarea bate mizeria, s-ar putea spune. Venind vorba de mizerie, studenții recunosc că au o parte din vină pentru felul în care arată căminul în care sunt cazați: „Depinde și de noi felul în care se păstrează curățenia, mai exact depinde de cum vii de acasă. Gândaci sunt oricum, dar dacă nu faci curățenie vin pe tine”, a spus o studentă din Energetic. Recent, căminul a beneficiat și de o dezinsecție, motiv pentru care, deocamdată, invazia insectelor a fost stopată. Ultima dată când căminul a beneficiat de o zugrăveală sănătoasă a fost acum doi ani, iar anul acesta doar holul și băile au avut parte de acest tratament. Conform administratorului căminului, Cornelia Itu, Căminul Energetic are contract cu Universitatea „Ovidius” până în 2011. Rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Victor Ciupină, ne-a declarat că, la finalul termenului, se va lua o decizie referitoare la colaborarea dintre cele două instituții. Cu o capacitate de 180 de locuri, căminul răspunde, totuși, nevoii unui acoperiș a studenților veniți din afara municipiului, care preferă să facă față acestor probleme decât să plătească 300-400 de euro pentru a închiria un apartament sau o garsonieră. Sumă care, chiar și împărțită la trei-patru persoane, rămâne tot destul de mare. Motiv pentru care mulți dintre studenți aleg un cămin cu probleme, preferând tocănița pe reșou în schimbul unei chirii inumane. Măcar e gratis! Supra cazarea interzisă în căminul Pescărie 1 Conform datelor furnizate de Valentina Spânu, președinta Ligii Studenților din cadrul Universității „Ovidius”, din cei 2.000 de studenți care au depus cereri de cazare, 1.497 au primit locuri în cămine. Ieri, la Campusul universității, a avut loc repartizarea locurilor în cămine pentru Facultatea de Litere și, conform organizatorilor, toți cei care au aplicat pentru cazare au primit loc într-unul dintre cămine - Pescărie I, II, Energetic, Căminele I și II și căminul „Vasile Pârvan”. În ceea ce privește căminul Pescărie 1, s-a specificat, la întâlnirea pentru repartizarea locurilor de la Facultatea de Litere, ca orice caz de supra cazare să fie imediat semnalat. Mai exact, locurile alocate fiecărei camere din Pescărie 1 sunt în număr de trei, iar studenții speră ca lucrurile să rămână așa. În timp ce căminul Energetic nu ia bani studenților pe locurile bugetare, ci doar celor de pe locurile cu taxă (120 de lei), cazarea la căminele Pescărie I și II și Căminele I și II este de 90 de lei (fără taxă) și 210 lei (cu taxă), iar la căminul „Vasile Pârvan”, suma percepută lunar este de 100 lei (cu taxă) și gratuit pentru studenții la forma de învățământ fără taxă. Studenții mai au câteva zile la dispoziție pentru a se putea caza, programul de luare în primire a camerelor fiind stabilit de fiecare cămin în parte. Am primit pe adresa redacției următorul mesaj semnat de „Basarabeni Constanța”: „Bătaie de joc la cazări Sâmbătă, 27.09.08, la Universitatea «Ovidius» Constanța a avut loc adunarea cu participarea rectorului și administratorilor de cămine. Scopul adunării a fost repartizarea TRANSPARENTĂ a locurilor în căminele studențești. Rectorul a pus accent pe repartizarea străinilor în cămine. Basarabenii și ucrainenii - 39 de locuri la parterul Căminului Pescărie 1 și 3 în Energetic, bulgarii, albanezii și macedonenii în căminul Energetic. Duminică, 28.09.08, s-a dat start cazărilor în cămine. Ținând cont de spusele rectorului, 20 de studenți basarabeni au mers să se cazeze în căminul Pescărie 1, dar administratoarea a trimis studenții la șeful Organizației Studenților Basarabeni din Constanța, Iulian Munteanu. Răspuns: Sunt în total 10 camere. Dintre care 2 sunt pentru muncitori și 4 sunt deja ocupate. Explicații nu am primit de ce nu pot fi cazați, cu toate că rectorul a promis 39 de locuri. Ce facem cu restul studenților? Rămân în stradă? Apoi Iulian Munteanu a mers la administratoarea căminului Energetic, cerând cazarea studenților basarabeni în Energetic. Studenții doresc să afle de ce nu s-a respectat Cuvântul Rectorului. Chiar dacă rămân în Energetic, vor să descopere Misterul cazărilor”.