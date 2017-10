Disputele ruso-ucrainene în domeniul gazului se intensifică

Ştire online publicată Miercuri, 25 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Noul diferend privind gazul dintre Moscova și Kiev, după ce Ucraina a semnat luni un acord cu UE, amintește de situația din luna ianuarie, când o dispută între cele două țări a dus la suspendarea livrărilor de gaz către Europa timp de aproape două săptămâni, relatează AFP și Reuters. Ucraina a prezentat, luni, la o conferință de la Bruxelles un plan de investiții în valoare de miliarde de euro, pentru a spori capacitatea gazoductelor sale de la 140 de miliarde metri cubi pe an cu încă 60 de miliarde. Ucraina a cerut ajutorul investitorilor europeni pentru punerea în aplicare a acestui proiect, estimat la 5,5 miliarde de euro. Potrivit unor studii ale CE, Kievul are nevoie de 2,5 miliarde de euro pentru a-și renova infrastructurile. Ucraina, Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Mondială au semnat luni o declarație de cooperare, destinată să încurajeze investițiile și să prevină repetarea unei crize a gazului precum cea de iarna aceasta, provocată de un diferend comercial dintre Kiev și Moscova. Declarația comună arată că Ucraina va lua măsuri pentru a garanta că operatorul de tranzit devine o entitate comercială independentă, care poate stabili tarife corecte și transparente pentru serviciile de transport de gaz. De asemenea, Ucraina va închiria imensele depozite de gaz pe care le are unor terțe părți. În replică, președintele rus Dmitri Medvedev a anunțat, ieri, că țara sa va amâna o întâlnire ce urma să aibă loc săptămâna viitoare, la nivel guvernamental, cu Ucraina, transmite AFP. „Este clar că gazul nu poate veni decât din Rusia, dar nimeni nu a discutat acest lucru cu noi”, a spus și Putin. El amenințase luni că Moscova își va revizui relațiile cu UE, dacă interesele sale în domeniul energetic nu sunt luate în calcul.