Dispută între România şi Israel privind activitatea muncitorilor români în colonii

Inedit si bun

Muncitorii romani sunt expusi unor pericole majore in zonele descrise si in plus, nu beneficiaza de sporuri de periculozitate corespunzatoare pentru lucrul in zone de conflict.S-a obisnuit peste tot ca romanii sa fie tratati ca second handuri atunci cand e vorba de salarii,sa fie batjocoriti,daca nu chiar ca in Romania,macar sa fie mai prost platiti ca altii! De ce nu vor israelienii sa-si trimita proprii oameni acolo,ce ei au doua perechi de.....?! E pentru prima oara oricum,cand aud de sprijin macar asa micut acordat romanilor de peste granite, de catre conducerea Romaniei.