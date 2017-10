Disperaţi după puncte

Diseară, la București, de la ora 20,45, Steaua - FC Farul

Disperați după puncte

Aflați într-o postură dramatică în clasament, „rechinii” Farului se agață cu disperare de meciul cu Steaua, încercând să profite de efectele degringoladei care guvernează în Ghencea. „Ancorați” bine la retrogradare și având în perioada următoare un program infernal, constănțenii speră, diseară, să dea lovitura în Ghencea. După cinci înfrângeri la rând în Liga 1, „rechinii” s-au împotmolit în locurile care duc în eșalonul secund, dar spun că n-au depus armele. „Ne jucăm șansa până la capăt. În Ghencea, se pleacă de la 0-0, nu suntem învinși dinainte, cu atât mai mult cu cât Steaua nu traversează o perioadă fastă și are câteva absențe importante. Este adevărat, și noi stăm rău în clasament, dar sperăm într-un rezultat bun”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristi Cămui, antrenorul secund al Farului. Arestarea patronului Gigi Becali și războiul fanilor cu conducerea și chiar cu antrenorul Lăcătuș (urecheat și de șefi) se pare că au bulversat Steaua, care a pierdut fără drept de apel la Tg. Jiu, etapa trecută. Jocul nu merge, greșelile individuale curg, fotbaliști de Națională au rămas doar cu numele. Steaua e în pericol să nu prindă cupele europene. În plus, pentru meciul cu Farul, se confruntă și cu probleme serioase de lot, absentând Goian, Kapetanos (suspendați), Ov. Petre, Ghionea, Cernea și Szekely (accidentați). Aseară, fanii, supărați, au venit la stadion, pentru a discuta cu jucătorii situația actuală. Disperată după puncte, Farul vrea să speculeze criza din Ghencea, însă nu-i va fi deloc ușor. Steaua e totuși Steaua și e conștientă că un nou pas greșit, și pe teren propriu, i-ar putea fi fatal în încercarea de a prinde Europa. După meciul de la Bistrița, Farul are două nume noi în lot, Matei și Daniel Florea, care i-au înlocuit pe Gerlem (suspendat) și pe Alibec. Conducerea Farului a anunțat că, și în Ghencea, „rechinii” vor fi conduși de echipa tehnică de până acum, nefiind oferite detalii despre înlocuitorul demisionarului Ion Marin, care nu va mai fi antrenor după meciul cu Steaua. Farul a tatonat pista Dorinel Munteanu, însă, aseară, nu a apărut niciun anunț oficial în legătură cu stadiul ori mersul tratativelor. Unele surse sunt sceptice în privința reușitei acestei mutări, dar discuțiile rămân în continuare deschise. *** Formația probabilă a Farului: 1. Curcă (cpt.) - 77. Mățel, 6. Pahor, 4. Rastovac, 5. Vukomanovic - 7. Băcilă, 23. Pătrașcu, 20. Rusmir, 18. Voiculeț - 13. Chico, 14. Nanu. Meciul începe la ora 20,45 și este transmis în direct de Antena 1. Arbitrează Lucian Dan (Aiud); asistenți, Zoltan Szekely (Baia Mare), Ovidiu Maier (Timișoara); rezervă, Florin Ghimbășan (Brașov); observatori, Rodion Cămătaru (Craiova), Florin Gâtejan (București).