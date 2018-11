DISPERARE ŞI GESTURI EXTREME. Copii vânduți în rate!

DISPERARE ȘI GESTURI EXTREME. Copii vânduți în rate!







Seceta i-a alungat pe acești afgani din casele lor. S-au refugiat lângă orașul Herat, unde trăiesc acum într-o tabără de corturi, la mila autorităților. Este și cazul lui Mamareen, o femeie care și-a pierdut bărbatul în război și nu-și mai poate hrăni cei trei copii. Așa că a luat o decizie radicală.







Mamareen: Ca să nu murim cu toții de foame, am vândut-o pe fiica mea unui bărbat pentru 3.000 de dolari, dar până acum am primit doar 70 de dolari. Nu aveam niciun ban, nimic de mâncare. Ea nu știe că am vândut-o, cum ar putea ști? E doar o copilă, dar nu am avut ce face...



Oricât ar suna de dur, fiica de șase ani a acestei femei a fost vândută în rate. Cumpărătorul, un bărbat care a luat-o pe Akila pentru fiul său, nu-și permite să dea toți banii odată, așa că va plăti lunar până la achitarea datoriei.



Najmuddin, cumpărătorul Akilei: Familia ei nu avea ce să mănânce, erau cu toții flămânzi. Și eu sunt sărac, dar sunt convins că voi putea da banii treptat, în doi sau trei ani. Astfel de lucruri se întâmplă pe aici, chiar și un om în vârstă se căsătorește cu o fată tânără.



Și într-adevăr, astfel de momente au loc pe tot cuprinsul taberei de lângă Herat. Este și cazul acestui bărbat, care și-a vândut fetița de patru ani unui alt afgan, ca să-și achite datoriile. Sunt clipe teribile pentru acești oameni, care trebuie să ia decizii de neconceput pentru a supraviețui. Și este doar începutul, fiindcă îi așteaptă o iarnă aridă și rece, într-o țară în care seceta a ucis în acest an mai mulți oameni decât luptele cu talibanii, srie digi24.ro

