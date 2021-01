Disney a interzis desenele Peter Pan şi Pisicile Aristocrate pentru că ar fi rasiste

Disney a implementat noi politici de conţinut în Octombrie, pentru a identifica posibile stereotipuri rasiste.

Interzicerea acestor desene clasice vine în urma unei analize realizate de un grup extern de specialişti.

Părinţii celor mici au fost tulburaţi de decizia celor de la Disney: "Am vrut să vizionez cu fiica mea la Peter Pan, dar nu am reuşit să îl găsesc nicăieri. După am realizat că a fost scos complet de pe contul copilului."







Principalul motiv de interzicere a clasicului Peter Pan este faptul că acesta înfăţişează Americani Nativi, însă îi denumeşte oameni cu pielea roşie, un termen ofensiv.







Shun Gon din Pisicile Aristocrate, o felină cu dinţi proeminenţi şi ochi oblici, a cauzat numeroase discuţii, fiind considerată o caricatură a asiaticilor.







Denumiri precum "feţe galbene" şi "feţe maro" sunt termeni din Familia Robinson ce au adus un val de critici asupra desenului animat.