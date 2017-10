Ecouri Ecouri Ecouri

Discriminare abuzivă

Studenții care nu fac dovada (cu buletinul) că au domiciliul stabil sau viză de flotant în orașul Constanța nu mai beneficiază de abonamente cu reducere (50 la sută) pe liniile de transport ale RATC. „Corecția” la hotărârea de consiliu local nr. 266/ 29.04.1999, hotărâre care stabilea că doar studenții cu domiciliul în Constanța se pot bucura de facilități, a fost pusă în aplicare începând cu 1 iunie a.c., spre disperarea a mii de studenți de la facultățile constănțene care și-au pierdut acest drept. Încurajați de cele apărute în ziarul nostru nr. 5312 din 4 decembrie a.c., sub titlul „6000 de studenți nu beneficiază de reducere la abonamentele RATC”, tinerii care și-au pierdut acest drept așteaptă un gest reparator de la primarul Constanței, „pe care îl rugăm din suflet, mai ales că este tânăr și ne poate înțelege mai bine, să propună consilierilor locali să renunțe la această hotărâre, din punctul nostru de vedere, abuzivă și total nejustificată. Nu de alta, dar prea se vorbește mult că tinerii studioși sunt ajutați, pe când realitatea demonstrează exact contrariul. Noi vom socoti această măsură drept cel mai frumos cadou de la Moș Crăciun”. (N. Turcu, 19 ani) „Ce i-a făcut să dezgroape morții?“ r „Normal ar fi ca tocmai noi, cei care nu suntem din Constanța, să beneficiem de reducerea abonamentelor RATC, dintr-un raționament simplu: nefiind din oraș, cheltuim mult mai mulți bani pe masă, întreținere, față de cei care stau lângă mămicuța lor. Rog să nu se înțeleagă că propun, cumva, să li se taie… prima și stu-denților cu domiciliul în Constanța! Avea dreptate autoarea acestui articol, totul s-a făcut din motive electorale! Uite-așa își dau unii primari arama pe față! Totuși, mă gândesc că, dacă atâția ani, hotărârea asta de consiliu a dormit la naftalină, frumos ar fi să facă la fel și în continuare. Sincer, cred că ideea de a dezgropa morții le-a venit din… motive electorale, adică să ia de la noi și să dea la votanții constănțeni, ceea ce nu mi se pare OK pentru coloana vertebrală a oficialităților locale”. (Luigi Bragă, 22 ani). „Trăim în…. Constanța, și asta ne ocupă tot timpul!“ r „Cu scuzele de rigoare, îmi permit să parafrazez un cunoscut om de televiziune, dar cu o adaptare necesară: „Trăim în… Constanța, și asta ne ocupă tot timpul!“. Tot ce îmi doresc este ca domnul primar să mediteze asupra acestui slogan și să-și ia… hotărârea de consiliu înapoi, așa cum, dealtfel, a făcut-o din anul 1999 și până acum. Apropo, dacă tot este vorba de o greșeală tolerată din anul 1999, cine se face vinovat de ea va acoperi cum-va, din propriul buzunar, cheltuielile cu reducerile acordate studenților atâția ani?”. (Corina Popa, 21 ani) r „Familia mea este tare nevoiașă, iar eu sunt student la două facultăți și nu am cum să și muncesc. Mă gândeam că o soluție ar fi să-mi fac viză de flotant. După aia m-am gândit că acest lucru nu e posibil, că eu locuiesc în Lumina și călătoresc zilnic, iar în spațiu nu cred că își permite cineva să mă ia doar de formă, ca să pot eu să primesc abonament RATC înjumătățit ca valoare. Îi rog pe cei care au avut ideea asta să ne facă un cadou de sărbători, în sensul de a reveni asupra acestei hotărâri, care cel puțin nouă, celor cu situație modestă, ne face mult rău. Sau se dorește ca, prin tot felul de asemenea măsuri, să ne dorim să terminăm cât mai repede facultatea și să plecăm din țară“. (Victor, 24 ani) vvv Reprezentanții RATC își asumă… eroarea de a fi eliberat studenților, timp de aproape opt ani, abonamente cu reducere, motiv pentru care s-au grăbit s-o corecteze…