Directorul şcolii din Săcele face educaţie cu băţul

Sub privirile îngăduitoare ale polițistului și ale primarului - văr… primar

Directorul școlii din Săcele face educație cu bățul

Un telefon ne anunța, ieri dimineață, că la ora 12 urma să sosească de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța o comisie care să ancheteze cazul unei fetițe bătute cu metrul (acel instrument din lemn folosit pe vremuri în croitorie) de directorul Școlii cu clase I-VIII din Săcele. De asemenea, eram avertizați că nu este unicul gest al acestui profesor, un alt copil suportând consecințe medicale mult mai grave. Și să fim atenți că „Remescu este văr primar cu… primarul și s-a încercat din răsputeri mușamalizarea acestui caz”. „Contuzie prin agresiune, recomandăm 7-10 zile îngrijiri medicale“ Șansa noastră a fost să ajungem la fața locului primii, în calitate de reprezentanți ai presei, și să luăm pe toată lumea ca din oală. La Postul de Poliție, prima escală, agentul principal Cornel Chelba ne-a declarat că a stat de vorbă cu părinții fetei și cu directorul și că lucrurile s-au liniștit. „Directorul a recunoscut că a lovit-o din greșeală în cot pe elevă”, a afirmat organul, și toată lumea ar fi plecat acasă mulțumită și fericită. Doar totul e bine când se termină cu bine. După care ne-a însoțit la casa familiei Doboș, pentru a vorbi cu una din părțile implicate în acest caz. Ca și cum n-ar fi știut că mama fetei este asistent medical și nu este în niciun caz la domiciliu. Dar, probabil, a avut nevoie de timp ca să anunțe primarul că a răsuflat… „boroboața” lu’ văr-su. La dispensar, Mihaela Doboș, mama elevei agresate, „sugrumată” de revoltă pentru ceea ce s-a întâmplat, a încercat să ne povestească faptele: „La ora de istorie, joi, niște copii i-au pus hârtii în glugă profesoarei și directorul când a aflat i-a chemat la el. Dl. Remescu a chemat-o și pe fetița mea și a luat-o la bătaie fără nici măcar s-o întrebe ce s-a întâmplat. În bătaia respectivă, apărându-se, a fost lovită peste cot cu un metru. Am fost împreună cu soțul meu la director și a încercat s-o întoarcă cum că s-ar fi lovit la ora de sport, pe teren. Stau și mă întreb cum se poate să abuzezi un copil pe nedrept? De-abia marți a făcut ancheta, a chemat toți copiii și i-a întrebat cum s-a întâmplat. Iar copiii au recunoscut că au mințit ca el s-o bată pe Marina. Aflând că am fost la spital, directorul, ne-a luat la întrebări: «Ce ai făcut, domne, atâta tevatură pentru o nimica toată? Ce te-ai apucat să spui la spital că este agresiune prin lovire în loc să minți că a căzut pe terenul de sport? Ce te-ai mai dus la medico-legală?». După care s-a băgat poliția pe fir și m-a întrebat ce am de gând să fac cu certificatul medico-legal și că trebuie să-l plătesc… «și o să ajungeți cu el tot la noi». Și poliția a început să-mi spună că aici e vorba de culoare politică, aici sunt două partide… Dar nu partidele au dat în copilul meu, ci domn’ director Remescu, care știu că este profesor de fizică și chimie. Conform fișei de la urgență, fetița mea nu are acum luxație sau fractură, ci contuzie cot drept prin agresiune, pentru care i s-au recomandat îngrijiri medicale între 7 și 10 zile”. Medic de familie Fred Iacobovschi: „Rămân siderat că în anul de grație 2009 se face educație cu metrul de lemn. Când începi să lovești copiii, ca profesor și mai ales director în funcție, e ceva în neregulă. Tatăl unui alt elev, om de serviciu la școală, răspunde de centrala termică, pază, teren de sport, a venit la mine cam la o săptămână după ce B.M.P., elev în clasa a VII-a, a făcut o năzbâtie la școală și a fost bătut, să-mi spună că i se pare ciudat ce se întâmplă cu el. Copilului i-a fost frică să vorbească și prezenta crize convulsive, sindrom vertiginos, amețeli, lipsa puterii de concentrare, lipotimii nocturne. I-am dat bilet de trimitere și a ajuns la neurologie la Constanța. A fost examinat și nu vă pot spune diagnosticul pentru că este confidențial, dar nu este favorabil. Până la această bătaie care i s-a aplicat, copilul n-a avut niciun simptom. Totdeauna există un factor declanșator. Și acum se văd pe mâna copilului urmele de la metrul de lemn, care-mi aduce aminte de domnul Vucea de pe vremea copilăriei mele. Eu nu mi-am făcut decât datoria! Și au mai fost cazuri, dar atâta timp cât se reduc la bârfa satului și nu ajung la mine în documente, nu mă hazardez să fac afirmații gratuite”. Eleva agresată: „A chemat mai întâi patru colegi, B., D., C. și D., pe care i-a bătut și pe ei, după care m-a bătut și pe mine că cică i-am pus coarne lu’ doamna profesoară. Și copiii au dat vina pe mine. Am încercat să-i explic, dar nu m-a ascultat. Acum le este frică să vorbească pentru că i-a amenințat că-i lasă corijenți sau repetenți. După ce a aflat că am fost la medic a început să mă întrebe cum mă simt și că cică îi este milă de mine”. În clasă, stând de vorbă și cu ceilalți colegi ai fetei agresate, aveam să aflăm că și E.D. a suportat același tratament din partea directorului. *** Ca dovadă că avertismentul primit dimineață, telefonic, și anume că primarul este rudă cu directorul, este real, când am ajuns în școală edilul îl seconda pe prof. Remescu. Ba mai mult, la un moment dat, colegii de la Constanța Tv au fost chemați într-un birou și, probabil, lămuriți că în acest caz culoarea politică joacă un rol… determinant și șterge orice urmă de nuia, motiv pentru care și-au întrerupt brusc documentarea. De altfel, și comisia sosită la fața locului, din partea ISJ Constanța, încerca să acrediteze aceeași idee a revanșei politice și a unui scandal provocat din vendetă… rurală. Prof. Corina Cușa ne-a declarat că a mai întâlnit numeroase asemenea cazuri „fabricate” de dragul răzbunărilor personale și că trebuie tratat cu prudență. Totuși, la mijloc este vorba de o bătaie primită de un copil de la directorul unei instituții de ÎNVĂȚĂMÂNT, care nu are nicio scuză, atâta timp cât are la dispoziție alte instrumente de a pedepsi orice faptă de indisciplină. Chiar dacă sătenii încercau să ne lămurească de eficiența unei bătăițe atunci când copiii nu mai pot fi struniți. Din păcate, am aflat că nici nu se pune problema excluderii sale din învățământ, lucru, de altfel, foarte dificil de aplicat și în cazuri mult mai grave, sau „degradarea” din funcția de director. Va primi cel mult un avertisment sau o sancțiune stabilită de o altă comisie, din cadrul ISJ, decât cea prezentă la fața locului pentru a constata faptele.